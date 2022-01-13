Kalbinde delik bulunan 2 çocuk katater anjiyografi ile sağlığına kavuştu

Elazığ’da kalbinde delik bulunan 4-7 yaş arası iki çocuk, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde ilk defa yapılan katater anjiyografi işlemiyle sağlığına kavuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile Dr. Öğretim Üyesi Osman Akdeniz tarafından ilk defa yapılan katater anjiyografi başarıyla gerçekleştirildi. İşlemle kalbi delik olan 4-7 yaş arası iki çocuk sağlığına kavuştu.

Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Yılmaz, “İki VSD’li (kalbi delik) hastamıza katater

anjiyografi uygulayarak, hemodinamik çalışma yaptık. Geçen yıl ağustos ayından itibaren alt yapısını hazırladığımız anjiogerafi işlemini ilk defa uygulayabildik. Bundan sonra da bölgemizdeki bu tip hastalarımıza girişimsel olarak katater anjiyo işlemi ile birlikte halk arasında bilinen kalp deliği kapama işlemleri, kalp kapakçıklarında damar darlıklarının balonla açılma işlemleri yapmak için planlamamız devam etmektedir” dedi.

Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Osman Akdeniz ise, “Çocuklarda yapılan anjio kataterizasyonu tanısal ve girişimsel olarak artık hastanemizde yapabiliyoruz. Bu hafta yaptığımız tanısal katateriszyonda kalbin değişik odacıklarından aldığımız kan örnekleri ve basınç kayıtları alarak kalp deliğinin çocukta yapacağı etkiyi hesaplıyoruz ve cerrahiye uygun olup olmadığına kara veriyoruz. Ayrıca hastalarımıza girişimsel olarak gerekirse stent takılması gibi hayati önem taşıyan bu tip uygulamalar acil olarak yapılması gerekmekte. İlimizde ve bölgemizde bu işlemlerin yapılması önem arz etmekteydi. Bunun için dış ünitelere sevk etmeden bu tip hastalarımızın kendi hastanemizde ve ünitemizde teşhis ve tedavilerini gerçekleştirebileceğiz “diye konuştu.