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Kaju fıstığının faydaları

En sevilen atıştırmalıklardan birisi olan kaju, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Kalbe iyi gelen ve mutluluk verdiği bilinen kaju, kansere karşı ise vücut direncini önemli ölçüde artırıyor.

Sağlık 22.04.2022, 13:20
Kaju fıstığının faydaları

Çayın yanında yapılan hoş sohbetlerin yanında getirilen bazı yemişler, herkesin tüketmeyi sevdiği besinler arasında yer alır.

Türk kültüründe uzun süren çay sohbetleri asla boş geçmez ve bu sohbetlerin yanında mutlaka bazı besinler öne çıkarılır.

Bu mucizevi besinlerden birisi olan kaju; Brezilya'da yetiştiriliyor ve Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılıyor.

Toplumumuzda da tüketilen kajuyu sadece yemiş olarak görmemeliyiz çünkü faydaları saymakla bitmiyor.

Özellikle kalbe karşı faydalı olan kaju, yaşanacak olan kalp hastalıklarının önüne geçiyor. Çağımızın sorunu olan kalp hastalıklarını önlemek ise oldukça önemli.

Ancak diğer tüm besinler gibi kajunun fazla tüketilmesi yapılandırılma fırsatı olan vücudu bozabilir ve bu durum kötü sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle doğru ve dengeli olarak tüketeceğimiz kaju, faydaları sayesinde yenilenmenize olanacak verecek.

Kajunun faydaları

Herkesin tüketmeyi sevdiği kaju, sindirim sistemi için etkili olan asitler içerir. Bu asitlerin olumlu etkileri, sindirim sistemimizi düzene sokmaya yardımcı olur.

Özellikle içeriğinde yer alan çinko, çocukların gelişmesine katkıda bulunur. Sabah okula gitmeden önce çocuklarınıza birkaç tane kaju yedirmeyi unutmayın.

Sağlıklı yağlar içeren kaju fıstığı vücudumuzda bulunan sağlıksız yağların düşmanı olarak bilindiğinden, sağlıksız  kilo alımının önüne geçer. Yaz ayları kapıya dayanmışken sağlıkla kilo verme şansınızı geri tepmeyin.

Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Bu da kemik erimesi ile baş etmemize olanak sağlar.

Triptofan içeriği ile mutluluk verir. Yoğun ve yorgun geçen bir günün ardından birazcık mutluluğu ulaşmak, bir avuç kajundan geçiyor olabilir.

Kansızlığı gidermeye yardımcı olan kaju, kansızlık nedeniyle yaşadığınız sorunları ortadan kaldıracaktır.

Kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan kaju, diyabeti ise önler. Diyabetten uzak durmak için bir avuç kaju yemeden günü bitirmeyin.

Safra kesesi taşları oldukça ağrılı ve can sıkıcı olabilir. Araştırmalar, kadınların kaju yağı yiyerek safra kesesi taşı gelişme riskini azaltabileceğini göstermiştir.

Kajunun besin değeri

100 g kaju fıstığında aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.2 g

Enerji: 553 kcal

Protein: 18.22 g

Toplam yağ: 43.85 g

Karbonhidrat: 30,19 g

Lif: 3.3 g

Toplam şeker: 5.91 g

Kalsiyum: 37 mg

Demir: 6.68 mg

Magnezyum: 292 mg

Fosfor: 593 mg

Potasyum: 660 mg

Sodyum: 12 mg

Çinko: 5.78 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.5 mg

Tiamin: 0.42 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 1.06 mg

B-6 Vitamini: 0.42 mg

Folat, DFE: 25 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.9 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 34.1 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.78 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 23.8 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 7.85 g

Kolesterol: 0 mg

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