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Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Son günlerde nefes borusuna leblebi, kraker, süt ve sakız kaçması sonucu ölen vatandaşlar Türkiye’yi derin üzüntüye boğdu. Türkiye’de ilk kez Edirne Valiliği’nin hayata geçirdiği ilk yardım merkezindeki ekipler, köy köy gezerek boğaza kaçan cismin çıkarılmasında hayat kurtaran heimlich manevrasını ve ilk yardım eğitimlerini anlatıyor.

Sağlık 19.11.2021, 10:05
Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Son günlerde nefes borusuna leblebi, kraker, süt ve sakız kaçması sonucu ölen vatandaşlar Türkiye’yi derin üzüntüye boğdu. Türkiye’de ilk kez Edirne Valiliği’nin hayata geçirdiği ilk yardım merkezindeki ekipler, köy köy gezerek boğaza kaçan cismin çıkarılmasında hayat kurtaran heimlich manevrasını ve ilk yardım eğitimlerini anlatıyor.

15 Kasım 2021 tarihinde Bursa İnegöl’de boğazına leblebi kaçan 56 yaşındaki Şenel Alptekin, 16 Kasım 2021 tarihinde Adana’da cep telefonundan video izlediği sırada soluk borusuna kraker kaçan 7 yaşındaki Muzaffer Gül ve 2 Temmuz 2021 tarihinde Gaziantep’te annesinin emzirdiği 25 günlük bebek, boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan sıra dışı bu ölümler akıllara herkesin bilmesi gereken hayat kurtaran heimlich manevrasını getirdi.

Boğaza kaçan cismin çıkartılması uygulamalı anlatılıyor

Edirne Valiliği bünyesinde temel ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atılarak kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde görevli ekipler, ‘doğru ve bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır’ sloganıyla yola çıkarak, köy köy gezip vatandaşlara ilk yardım eğitimleri vermeye devam ediyor. Son dönemde boğaza cisim kaçması sonucu artan ölümlerin önüne geçmek adına ekipler, nefes borusuna kaçan yabancı cismin çıkartılması konusunda da vatandaşlara yapmaları gereken adımları uygulayarak anlatıyor. Vatandaşlar hem ilk yardım kurallarını hem de heimlich manevrasını öğreniyorlar.

Vatandaşlara heimlich manevrasının pratiği yapıldı

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi ekipleri, Hasanağa köyünde kıraathanedeki eğitimde, ilk yardım gerektiren sağlık sorunlarına ilişkin köy sakinlerini bilgilendirdi. Köy sakinleri, boğaza cisim kaçması, kalp durması ve kalp krizi olaylarında neler yapılması gerektiğine ilişkin sağlık ekipleriyle pratik yaptı. Boğaza cisim kaçtığı esnada hayat kurtaran heimlich manevrasının nasıl yapılacağı vatandaşlara anlatıldı. Heimlich manevrasının bebeklerde, yaşlılarda ve hamilelerde nasıl uygulanacağı detaylı şekilde anlatılarak uygulandı.

Vatandaşlara rahatlıkla uygulayabilecekleri eğitimler veriliyor

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler, köy köy gezerek vatandaşlara ilk yardım konusunda kalıcı bilgilendirmenin yanı sıra uygulama da öğrettiklerini ifade etti. Boğaza bir cisim kaçtığında nasıl çıkartılabileceği konusunda vatandaşlara pratik de yaptırdıklarını anlatan Müdür Sünnetçiler, vatandaşlara rahatlıkla uygulayabilecekleri eğitimler verdiklerinin altını çizdi.

“Acil durumda ne yapmamız gerektiğini öğrendik”

Hasanağa Köy muhtarı Mehmet Üstün, projenin çok faydalı olduğunu belirterek Edirne Valiliğine teşekkür etti. Köy sakinlerinden Remziye Dereli, çok faydalı bir eğitim olduğunu söyledi. Olası bir durumda ilk yardım gerektiğinde yapılacak bazı şeyleri öğrendiğini belirten Dereli, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bir diğer köy sakini Halime Aytaç da, ilk yardım ekibinin atlattıkları birçok şeyi öğrendiklerini söyledi. Son dönemde boğazına cisim kaçan vatandaşların hayatını kaybettiğini haberlerde görünce üzüldüklerini ifade eden Aytaç, “Allah göstermesin ama böyle bir şey olursa en azından ne yapmamız gerektiğini öğrendik” dedi.

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