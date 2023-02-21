Kahramanmaraş’tan Cumhurbaşkanlığı uçağı ile siyam ikizleri Ankara’ya getirildi

Kahramanmaraş’tan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya getirildi.

Depremler nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta inceleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu Ankara’ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına alındı. Siyam ikizlerini ve Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçak akşam saatlerinde Ankara’ya indi.