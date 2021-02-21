Kahramanmaraş’ta 4 mahallede karantina kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle uygulanan 4 mahalledeki karantina kaldırıldı.

Mutasyonlu virüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahalleleri bir süre önce karantinaya alınmıştı.

Sosyal izolasyonun sağlandığı ve adı geçen mahallelerde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, Pazarcık ilçesi Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesi Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahallelerinde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Maksutuşağı Mahallesi’nde ise yeni vakalar nedeniyle karantinanın devam ettiği öğrenildi.