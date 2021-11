Kahraman UMKE personeli sürekli eğitiliyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sel, yangın, çığ, deprem başta olmak üzere birçok afet ve olağan dışı olaylarda alana ilk ulaşan ekip olarak canla başla hayat kurtarıyor. UMKE personeli bu alanlarda tam verimle görev yapabilmek için de sürekli eğitimlerden geçiyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, afet veya olağandışı durumlarda; aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmeyi amaçlıyor. Ayrıca yine afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine de destek vererek bu bölgelerde anında görev alıyorlar. Öte yandan UMKE personeli ayrıca olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yaparak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt oluşturma faaliyetleri, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlayarak kritik anlarda sağlık sisteminin sürdürülebilir kılınmasını sağlıyor. Nitekim son dönemlerde, Türkiye’nin güney illerinde yaşanan yangınlarda, Kastamonu ve Sinop gibi illerde yaşanan sel felaketlerinde de bu bölgelerde aktif bir şekilde rol alan UMKE personeli hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürekli hazır olmak için çaba sarf eden UMKE personeli özel bir eğitimden geçiyor. Öncelikle 5 günlük bir temel eğitim sürecinin olduğu ve burada daha çok teorik kısmın yer aldığı eğitimler daha sonrasında da tatbikatlarla devam ediyor. Bu tatbikatlarda UMKE gönüllülerine enkazda çalışma, enkaz altındaki yaralıya yaklaşım ve travma gibi önemli başlıklar altında eğitimler veriliyor.

“UMKE gönüllüsü arkadaşlarımızın göreve başlayıp bu yerlerde çalışabilmesi için bu eğitimleri tamamlamaları gerekiyor”

Ankara’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini İHA muhabirine anlatan UMKE gönüllüsü Dr. Ahmet Umut Karadeniz, “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak biz Ankara ilinde bugün için 27 yeni gönüllümüzün ailemize katılması için bir temel UMKE eğitimi düzenliyoruz. Ayın 15’inden beri devam eden teorik ve bugün de pratik bir eğitim şeklinde devam ediyoruz. Bundan sonra da 8-9 Aralık civarında 3 günlük bir kamp planlıyoruz. Çünkü bizim UMKE gönüllüsü arkadaşlarımızın göreve başlayıp bu yerlerde çalışabilmesi için bu eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Hem teorik hem pratik anlamda, hem de doğada afet durumunda nasıl çalıştıklarını tatbik edebilmek için bununla ilgili eğitimler alıyorlar. Şuanda da o eğitimlerden bir tanesinin içerisindeyiz. Arkadaşlarımız harıl harıl enkazdan yaralı kurtarmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla hayat kurtarmak için yaptığımız bir eğitim”

Triaj sisteminin afet bölgelerinde hayati derecede öneme sahip olduğunun altını çizen Dr. Umut Karadeniz, “Özellikle çoklu yaralanmalarda ve afet bölgelerinde de genellikle karşılaştığımız manzara maalesef bu oluyor. Toplumun bir kesimini ya da tamamını etkileyen bir olay odluğu için ekiplerimizin sayısını da ona uygun şekilde artırmak için zaten bu eğitimleri yapıyoruz. Bu süreçte eğitimler devam ederken bir yanda da elimizdeki sağlık personeli ve UMKE gönüllüsü arkadaşları etkin kullanabilmek, hayat kurtarmak adına yaralıların durumlarını olay anında hızlı bir şekilde değerlendirip, yaşam kurtarabilecek hastaları seçmek. Triaj dediğimiz hadise bu zaten. Ayıklamak, seçmek anlamına geliyor. Bunu dediğiniz gibi bizim bir bant sistemimiz var, yeşil, sarı, siyah ve kırmızı gibi renklerde. Kimin öncelikle kurtarılabilir durumda olduğunu ayırt edip ona göre tedaviye başlayıp daha fazla hayat kurtarmak için yaptığımız bir eğitim” diye konuştu.

“UMKE olarak sahada diğer paydaş kurumlarımız ile birlikte hayat kurtarma mücadelesini birlikte veriyoruz”

Özellikle son dönemlerde yaşanan afet ve olağan dışı durumlarda oldukça aktif görev aldıklarını, buralarda gerçekleştirilen hizmetin de sürekli yapılan eğitimler neticesinde olduğunu vurgulayan Dr. Karadeniz, “Özellikle bu 2021 yılı içerisinde de önce güney illerimizde gerçekleşen büyük bir yangın hadisesi. Ardından Kastamonu Bozkurt’ta gerçekleşen sel felaketi, dönem dönem de çeşitli yerlerde bina çökmeleri ki bir tanesine de daha yeni şahit olduk. Başkent’in ortasında biliyorsunuz patlama sonucu çöken bir bina. Biz Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak sahada diğer paydaş kurumlarımız ile birlikte hayat kurtarma mücadelesini birlikte veriyoruz. Onlar bize yaralının olduğu yeri tespit edip, bizi olay yerine çağırdığında yaralının en az düzeyde zarar görerek çıkartılıp hastaneye ulaştırılabilmesi için elimizden geleni canla başla yapıyoruz. Ama bunun eğitimden geçtiğini her seferinde tekrar tekrar, her olay yerinde yeni bir şey öğrenerek bir kere daha hatırlıyoruz. O yüzden biz de eğitimlere çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu temel UMKE eğitiminin tatbikatı”

Alanda gerçekleştirilen tatbikat eğitiminin temel UMKE eğitimi olduğunu, burada eğitim alan gönüllülerin daha sonra kapsamlı bir kamp eğitiminden de geçtiklerini kaydeden Dr. Karadeniz, “Bu temel UMKE eğitiminin tatbikatı. UMKE’nin bir de geliştirme eğitimleri var artık. Enkaz altındaki yaralıya ulaştıktan sonra onun hava yolu açıklığının zor koşullarda sağlanmasından tutun da, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer olaylardaki rolüne kadar, ambulansa teslim edilip hastanede neler yapılacağı, o hastanın olay yerinden çıkarılıp bize teslim edildikten sonra yapılacak her türlü işleme kadar geniş bir yelpazede bu eğitimleri sürdürüyoruz. UMKE her yerde her zaman göreve hazır, tüm UMKE gönüllüsü arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.