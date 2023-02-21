Kahraman Mehmetçik’ten depremzedeler için sağlık taraması

Depremin yaralarını saran Kahraman Mehmetçik bölge halkı için sağlık taraması faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kahraman Mehmetçik’in bölge halkı için icra ettiği sağlık taraması faaliyetlerinin görüntüleri paylaşıldı. Gerçekleştirilen paylaşımda “Kars’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugayı, Hatay’ın köylerinde vatandaşlarımız için sağlık taraması görevine devam ediyor. Birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.