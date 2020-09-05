banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Borçlu belediyelere kötü haber
Borçlu belediyelere kötü haber
Dünyada öğretmenler uzaktan eğitimi nasıl yapıyor
Dünyada öğretmenler uzaktan eğitimi nasıl yapıyor
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı

Kafeteryada sıfır temas

İşe dönüşün hızlanmasıyla iş yerlerinin kantin ve kafeteryalarında hijyen için minimum temas en önemli ihtiyaç haline geldi.

Sağlık 05.09.2020, 10:07
3
Kafeteryada sıfır temas

Normalleşme sürecinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar yeni teknoloji çözümlerinin geliştirilmesine ilham veriyor. İşe dönüşün hızlanmasıyla iş yerlerinin kantin ve kafeteryalarında hijyen için minimum temas en önemli ihtiyaç haline geldi.

Sensormatic bu yaşamsal ihtiyacı, bu alanlarda çalışanların ödemelerini temassız ve kendi personel kartlarıyla yapabilmesini sağlayan Passlogic Kantin Entegrasyon çözümüyle karşılamaya başladı ve yemekhanede teması sıfırladı.

Salgın döneminde iş dünyasının da öncelikleri değişti. Çalışanlarının sağlığını koruyarak üretime devam etmek ajandaların en önemli maddesi haline geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle çalışma alanlarından ulaşımda kullanılan servislere, asansörlerden kafeteryalara alınacak önlemler belirlendi. Tüm sosyal mesafe, maske ve hijyen ürünleri kullanımı artışına rağmen özellikle iş yerlerinin kantin ve kafeteryalarında hijyen ve temas konusunda ödeme esnasında yüksek risk söz konusuydu. İş yerlerindeki bu yeme-içme alanlarındaki alışverişten doğan yüksek riskli temaslı ödeme sorununa Sensormatic, yenilikçi teknolojileriyle benzersiz bir çözüm getirdi. Sensormatic, iş yerlerinin yeme-içme alanlarındaki alışverişlerde insan temasını sıfırlayan çözümü Passlogic Kantin Entegrasyon’u geliştirdi. Bu çözümle çalışanlar iş yerlerindeki kantin gibi noktalardan yaptıkları alışverişlerde ödemelerini temassız ve kendi personel kartlarıyla gerçekleştirebiliyor.

ÖDEMEDE PERSONEL KARTI İLE TEMASSIZ YENİ ÇÖZÜM

Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr.Serdar İnce, Passlogic Kantin Entegrasyon çözümüyle ilgili yaptığı açıklamada ürün geliştirme aşamasını şöyle anlatıyor: “Çalışanlar ofis, fabrika, okul ve hastane gibi işletmelerin kafeterya veya kantinlerinde yiyecek-içecek alımlarının ödemesini genellikle nakit ve kredi kartıyla gerçekleştiriyor. Pandemi döneminde bu temas gerektiren ödeme yöntemi yüksek risk taşıyor. Çalışanların ödeme yaparken nakit alıp vermesi ya da kredi kartlarını kullanmaları bulaş riskini artırıyor. Çünkü bu ödemeler yapıldıktan hemen sonra çalışanlar maskelerini indirip yeme-içme ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor. Ödemedeki bu temas sorununa çözüm ararken Passlogic yazılımımızı çalışanların personel kartlarına entegre etmeye karar verdik. Böylece insan temasını tam olarak sıfırlamayı hedefledik.”

ÜST DÜZEY HİJYEN HEDEFLENİYOR

Bu sürecin ardından Sensormatic, işyerlerindeki yeme-içme alanlarında ödemede sıfır temas için Sensormatic Passlogic Kantin Entegrasyon çözümünü devreye aldı. Bu çözümü kullanmaya başlayan kantinlerde ve kafeteryalarda ödemede otomasyona geçildi. Dr.İnce, “Çalışanların ve taşeronların kantin ve şirket kafeteryalarında alışveriş yaparken temastan kaçınmalarının önemine değiniyor ve “Ödemelerin temassız olduğu bu çözümle hijyenin üst düzeye çıkartılabileceğin ve bulaş risklerinin minimuma indirilebileceğini” belirtiyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Peki, sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle işletme içinde bulunan ve personelin harcama yapacağı yeme-içme alanlarına ve kredi yüklemesinin yapılacağı noktalara mobil veya sabit kart okuyucular yerleştiriliyor. Çalışanlar her ayın başında kredi kartları veya nakit olarak hesaplarına bakiye yüklemesi yapıyor. Bu bakiye de çalışanın personel kartına otomatik olarak yükleniyor. Bu noktadan sonra çalışanlar alışverişlerini kredi kartı veya nakit olarak değil personel kartlarına yükledikleri bakiyeden temassız ödemeyle gerçekleştirebiliyor. Yazılım, kullanıcı dostu olduğundan kullanımı kolay ve satışı yapılan ürünün eklenmesi oldukça basit. Çözüm, merkezi bir yazılım ve web ara yüzü üzerinden çalıştığı için yazılım kullanımına her lokasyondan ulaşım oldukça kolay. Hem iş sağlığı ve güvenliği hem harcama alışkanlıklarının takibi adına otomatik olarak günlük, haftalık, aylık raporlar hızla alınabiliyor. Çözüm, iş yerlerinde nakit alışverişinin en yoğun yaşandığı yeme-içme noktalarını da hijyen konusunda birkaç adım ileriye taşıyor. Ayrıca Passlogic Kantin Entegrasyon çözümü sayesinde personel, misafir, taşeron kartları gibi farklı kartlara farklı yetkiler tanımlanabiliyor. Hatta istenen kişilere bu yeme-içme noktalarında yemek ücretsiz de tanımlanabiliyor.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Eylül 2020
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25