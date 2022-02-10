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Kafe yangınında ağır yaralanan genç kız: “Son 2 ayı hatırlamıyorum”

Artvin’de iki ay önce bir kafede çıkan yangında ağır yaralanan 19 yaşındaki Eda Güngör’ün tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Dehşeti yaşayan genç kız 45 gün yoğun bakımda kaldı, tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Baba Güngör, olayı gözyaşları içinde anlattı.

Sağlık 10.02.2022, 08:32
Kafe yangınında ağır yaralanan genç kız: “Son 2 ayı hatırlamıyorum”

Artvin’de iki ay önce bir kafede çıkan yangında ağır yaralanan 19 yaşındaki Eda Güngör’ün tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Dehşeti yaşayan genç kız 45 gün yoğun bakımda kaldı, tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Baba Güngör, olayı gözyaşları içinde anlattı.

Olay, 12 Aralık 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında Artvin Çayağzı Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında kafe içinde bulunan müşteriler, itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Artvin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Eda Güngör (19), Tolga Topal, Olgun Bayrak (31) ve Olcay Polat (36) yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Üniversite öğrencisi Eda Güngör, Erzurum Şehir Hastanesi’ndeki 45 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından yanık ünitesi servisi odaya alındı. Yoğun bakım tedavisi sürecinde 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan gen kızın babası olayı gözyaşları içinde anlattı.

“Kızımız adeta yeniden hayata döndü”

Genç kızın babası Cengiz Güngör, “Biz Ankara’da yaşıyoruz, gece 12.00’de bize haber geldi, çocuğunuz rahatsızlandı diye, bizde apar topar yola çıktık ve geldik. Biz geldiğimizde Eda’yı yoğun bakıma almışlardı. Kızım bilincini kaybetmiş şekilde 45 gün yoğun bakımda kaldı, entübe durumundaydı. Entübe olduğundan sonra hastanede 6. gün de kalbi durdu, kalbi 10 dakika durmuştu, doktorlar yoğun bir çalışma ile kızımı tekrar hayata döndürdüler, doktorlar gerçekten çok çaba harcadılar, yaklaşık olarak 2 hafta oldu servise aldılar. Kızımın önceleri bilinci yoktu, konuşması yoktu, kızımın sağlığına kavuşmasından dolayı aile olarak çok mutluyuz. Ellerinde yanık izleri kaldı, konuşması biraz da olsa anlaşılır duruma geldi, konuşması tam olarak yerine gelmedi, ister istemez kendisini tam olarak da ifade edemiyor. Kızımız adeta yeniden hayata döndü derler ya tam da öyle oldu” diye konuştu.

Bazı günlerde doktorlar sayesinde kızlarını görebildiklerini ifade eden Güngör, “Kızımın yanına ses kayıt cihazı koyduk, bizleri dinlesin kendine gelsin diye, bunun da tabi faydası oldu. 45 gün geçti ama bizlere sorun ki nasıl geçti. Kızımızla birlikte bizde onunla yoğun bakımda yatıyor gibiydik. Allah’a çok dua ettik, Allah her iki iyilikten birisini nasip etsin diye, kızımız servise çıktıktan sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. Yürüme kaybını yitirmişti, 1 haftadır yürütüyoruz, ilk başlarda kendi tek başına yürüyemiyordu ve dengesi yerinde değildi. Hastaneye geldiğinden sanırım 6 gün içinde kalbi durmuştu, nefes alamadığından dolayı ciğerleri yırtılmış, nefes alması için oksijen tüpü taktılar. Bu tedavi 1 hafta tekrarladı, sonrasında ciğer kendini yeniledi. Erzurum Şehir Hastanesi olarak tüm doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, güvenlik görevlilerine varıncaya kadar herkese teşekkür ederiz. Annesi ile sabah yoğun bakımın önüne geliyorduk akşam 22.00 veya 23.00 e kadar durup sonra uyumaya gidiyorduk. 45 günümüz böyle geçti. Kızımızı bazen içeride göremiyorduk, acaba bir şey mi oldu diye üzülüyorduk. Hayatını kaybedenleri dışarı alıyorlardı, acaba böyle bir durum bizim başımıza da gelebilir mi öylesine duruyorduk. Allah kızımızı bizlere tekrar bağışladı. Olay anını kızım da tam olarak hatırlayamıyor. Bildiğimiz kadarıyla bulundukları kafede akşam 21.00 sıralarında yangın çıkıyor, onların anlattıklarına göre elektrik kontağından çıktığı söyleniyor, ama masaların üzerinde kompeti yakmışlar, kafenin de tavanı alçak olduğu için tavanda bulunan dekor naylon madde tente yanmış. Kafeden dışarı çıkış yok, yangın merdiveni bile yok, yangın söndürme cihazları yok, kızım gibi orada bulunanlar mağdur kalmışlar. İçeride bulunan yangından dolayı dumandan zehirlenenler olmuş, Tavanda bulunan naylon kısım yanmadan dolayı aşağıya akıyor, plastikler üzerlerine düşünce her taraflarını yakmış. Kafede 25 yaşlarında birisi de Trabzon’da hayatını kaybetmiş” ifadelerini kullandı.

“Son 2 ayı hatırlamıyorum”

Konuşmakta zorlanan Eda Güngör, “Olayı tam hatırlamıyorum, benim bir şeyden haberim yok, ben gözümü açtığımdan beri hatırlıyorum. 2 ayım tamamen yok, ben geldiğimde yoğun bakımda bulunan hemşireler bana çok yardımcı oldular. Bana burada çok iyi baktılar. Benimle sürekli ilgilendiler. Şu an yangından kalan ellerimdeki kalıntılar, konuşmamı yitirmiştim, konuşmamı yapmaya çalışıyorum. İlk önceleri yürümekte zorlanıyordum, şu an yürüyebiliyorum. 45 gün yoğun bakımda kalmışım, ben uyuyordum, hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yoğun bakımda kalbim bile durmuş. Ben hep uyuyordum. O güne ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu yani şunu söyleyeyim benim 2 ayım yok. Kafeye gittiğimi hatırlıyorum gerisi yok” şeklinde konuştu.

19 yaşındaki Eda Güngör, ellerinde 1. derece yanıklar meydana geldi. Yürümekte ve konuşmakta zorlanan genç kız, ailesinin desteği ile yürüyor. Üniversite öğrencisi Güngör’ün Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi devam ediyor.

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