banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

Kadınların korkulu rüyası ‘pelvik ağrılar’ her 10 kişiden 1’inde görülüyor

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın ve Doğum Bölümü’nden görevli Op. Dr. Burhan Özel, kadınların korkulu rüyası pelvik ağrılarının her 10 kişiden 1’inde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Sağlık 10.01.2022, 11:19 10.01.2022, 11:26
Kadınların korkulu rüyası ‘pelvik ağrılar’ her 10 kişiden 1’inde görülüyor

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın ve Doğum Bölümü’nden görevli Op. Dr. Burhan Özel, kadınların korkulu rüyası pelvik ağrılarının her 10 kişiden 1’inde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

İştah kaybı, bel ağrısı ve özellikle cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında ağrı ile günlük yaşamı olumsuz etkileyen kronik pelvik ağrı, karnın en alt kısmında sık sık, şiddetli ağrı ve acı hissedilmesi olarak bilindiğini belirten Op. Dr. Burhan Özel, günümüzde genellikle genç kadınlarda rastlanılan durumun, fiziksel acı ve yorgunluk hissinin yanı sıra depresyon ve uyku problemleri gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabildiğine dikkat çekti.

“6 aydan fazla süren ağrılara dikkat”

Kadınlarda sık tekrarlayan alt karın ağrısı ya da bir diğer ismiyle üreme fonksiyonları için önemli bir bölge olan pelvis bölgesinde 6 ay ve daha uzun süre devam eden ağrılar pelvik ağrılar olarak tanımlanmakta olduğunu söyleyen Özel,”Bu ağrılar özellikle adet dönemi, cinsel ilişki esnasında veya sonrasında şiddetli alt karın ağrısı olarak belirti göstermektedir. Kronik pelvik ağrı hastalık değil semptomdur. Genişlemiş pelvik venler sıklıkla meydana gelen pelvik ağrıya neden olabilmektedir. Bu durum adet öncesi kötüleşir ve yürüme periyodundan sonra ya da uzun süre ayakta hareket edilen günlerde görülebilmektedir. En belirgin semptom ise cinsel ilişki esnasında ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlık idrarda yanma gibi bulgularla da kendini belli etmektedir. Kronik pelvik ağrı 15-73 yaş arası her 10 kadında birinde görülmekte” dedi.

Kadınlarda sıklık ve süreklilik ile pelvik bölgede hissedilen ağrı sosyal hayatı olumsuz etkilemekte olduğunu belirten Özel, “Sosyal yaşamı kısıtlayan ve psikolojik olarak da yıpratıcı olan bu durum birçok kadında görülmektedir. Jinekolojik nedenlere bağlı pelvik ağrılar arasında çikolata kistleri, pelvik adezyonlar diye adlandırılan doku tabakalarının neden olduğu bağırsak rahatsızlıkları ve gebe kalmayı güçleştiren durumlar kronik pelvik ağrının jinekolojik nedenleri olarak bilinmektedir. Jinekolojik nedenlerin dışında kronik pelvik ağrıya neden olabilecek başka rahatsızlıklarda bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir. Gastrointestinol sebepler, Irritabl bağırsak sendorumu, yaygın üreme çağındaki kadınların yüzde 20 sinde görülür ve pelvik ağrıya neden olabilir. Konstipasyon (kabızlık) yaygın görülen ve kolay tedavi edilen bir durumdur ancak pelvik ağrıya neden olabilir. Fıtıklar (hermi ) karın ve pelvik fıtıklar ağrıya neden olabilir. Ürolojik sebepler de İnterstisyel sistit yani idrar torbasının iltihaplanması pelvik ağrıya neden gösterilebilir. İnflamatuar rahatsızlık, ağrı ve sık idrara gitme ile ilişkilidir. İşeme ile ağrı azalmasına neden olan bu durum karnın alt kısmında ağrıyla bulgu verebilir. Üretrol sendrom adı verilen rahatsızlık da nedeni bilinmeyen sık idrara çıkma isteğidir. Kas iskelete bağlı sebepler ise Yumuşak doku romatizması özellikle omuz, boyun ve pelvik eklemlerde olan yaygın ağrının nedeni olabilir. Hassas noktalar ve ağrı eşiğinin düşmesi ile karakterizedir. Nörolojik sebeplerde de sinir tuzağı, cerrahi işlem sonrası skar dokuda sinir sıkışması, sinir dağılım alanında ağrı veya fonksiyon bozukluğu, boyun, omurilik ya da vücudun farklı noktalarında geçmeyen ağrılar, sinirin gerçek hasarı sonucu oluşur. Zonklama saplama ya da yanma tarif eder” diye konuştu.

“Akut pelvik ağrı ve kronik pelvik ağrı birbirine karıştırılmamalıdır”

Ani başlayan ve genellikle ciddi hastalıkların belirtisi olan akut ağrılar, sıklıkla hissedilen ve uzun süre devam eden kronik ağrıların zıddı olarak tanımlanmakta olduğuna dikkat çeken Özle, “Akut pelvik ağrılar en kısa sürede tedavi gerektiren durumlara sebebiyet verebilmektedir. Üreme çağındaki bir kadında akut pelvik ağrı gebelik testi pozitifliğinde diğer nedenler kanıtlanana kadar dış gebeliktir. Dış gebelikte anne adayında hayati tehlike oluşturacak komplikasyonları en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır. Akut pelvik ağrıya neden olabilecek bazı jinekolojik nedenler şöyle sıralanabilir; erken gebelik, dış gebelik, düşük, yumurtalık kistleri, hipersmülasyon sendromu (yumurtalıkların aşırı uyarılması sonucu gelişen bir tablo) sonrasında oluşan over kistler neden olabilir. Akut pelvik ağrının neden olabileceği jinekolojik olmayan sebepleri ise apandist, ırritabl bağırsak sendromu, bağırsak iltihabı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, böbrek mesane taşı, fıtık, enfeksiyona bağlı rahatsızlıkların tümü jinekolojik kaynaklı olmayan nedenlere bağlı olabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

Alt karın ağrısının çoğu zaman tedavi gerektirdiğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdü:

“Vücudun karın bölgesinde meydana gelen yanma, acı ve ağrı hissi çoğu zaman ciddiye alınmayarak evde bitkisel çaylar ve ağrı kesiciler ile tedavi sağlanmaya çalışılmaktadır. Karnın al kısmında sürekli ve sıklıkla meydana gelen kronik pelvik ağrının jinekolojik ve jinekolojik olamayan diğer nedenleri için uzman hekim muayenesi sonrası ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale söz konusu olabilmektedir. Kronik pelvik ağrı tedavisinde çoğu zaman hormon tedavisi, doğum kontrol hapı, antibiyotik ve ağrı kesici uygulamaları ile fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır.”

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11