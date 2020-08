KADINLARIN KABUSU HASTALIK,ÇİKOLATA KİSTİ

Endometriozis nedir?

Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvis’i örten dokuda görülür. Yumurtalıklarda kist oluşturması sonucu da ''Çikolata Kisti'' olarak bilinen Endometrioma formu oluşur. Üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı % 0,8 ile 6 arasında değişmektedir ve dünya genelinde 176 milyon kadını etkilemesine rağmen bilinirlik oranı çok düşüktür. Hastalık her yaş grubundaki kadını etkileyebilmektedir.





Endometriozis/ Endometrioma (çikolata kisti) nedenleri nelerdir?