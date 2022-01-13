Kadınlarda sık görülen bu kanser türüne uzmanlardan aşı önerisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buğra Okşaşoğlu, serviks kanserinin kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyerek, kanserin ölümü engellenebilecek bir kanser türü olduğunu ifade etti.

Sivas Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buğra Okşaşoğlu Serviks kanseriyle ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, serviks kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirterek “Serviks, bilinen adıyla rahim ağzı kanseri, kadınlar arasında dünyada en çok görülen ikinci kanser özelliğini taşımakta, ancak ölüm sırasında 4. En sık görülen kanser türüdür. Rahim ağzı kanseri engellenebilir ve erken tedavi edilebilir olmasına rağmen halen dünyada çok yüksek oranda ölüme neden olmaktadır” dedi.

45 yaşına kadar aşı olunmalı

Op. Dr. Okşaşoğlu, 45 yaşına kadar olan bütün kadınların ve erkeklerin aşılanmasını tavsiye ettiklerini söyleyerek, “Engellenebilir olmasının 3 ayrı aşaması var. Birinci aşama tabi ki korunma. Rahim ağzı kanseri cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık olduğu için öncelikle korunmalı cinsel ilişki ve tek eşliliği öneriyoruz. İkinci aşaması bulaştığı zaman hastalık oluşmasını engellemesi için aşılanma. Son zamanlarda özellikle aşılanmanın üzerinde duruyoruz. Bütün kız çocukları ve erkek çocuklarına 9 yaşından sonra mutlaka aşılanmayı öneriyoruz. 45 yaşına kadar da tüm kadınlarda ve erkeklerde aşı yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Üçüncü aşama ise bu hastalığa yakalandıktan sonra erken tanı ve tedavi yöntemi. Erken tanı için kullandığımız iki yöntem var, bunlardan birincisi hiçbir şekilde ağrısı ve riski olmadan yaptığımız smear denilen rahim ağzından fırça yöntemiyle aldığımız bir örnekleme. İkincisi ise HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs yine rahim ağzından özel bir fırça kullanılarak yapılan bir testtir. Bu virüs testini yapmayı öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Ölümü engellenebilecek bir kanser

Tarama testlerinden bahseden Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, serviks kanseri ölümü engellenebilecek bir kanser olduğunu dile getirerek, “21 yaşından 30 yaşına kadar her 3 yılda bir mutlaka smear testini yapıyoruz. 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar ise 5 yılda bir HPV testiyle birlikte smear testini yaptırmayı mutlaka öneriyoruz. Bu taramaları yaptırmanın faydalarından serviks kanseri ölümü engellenebilecek bir kanser. Çünkü elimizde tarama testlerimiz var, erken tanı yöntemlerimiz var, bundan dolayı erken tanıda hastalığı yakalarsak, çok başarılı tedavi yöntemlerimiz mevcut. Bundan dolayı bütün kadınları mutlaka taramalarını yaptırmaları ve yaptırmadılarsa kendilerine ve çocuklarına aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Erkeklerde aşı yaptırmalı

Op. Dr. Okşaşoğlu erkeklerin de HPV aşısı yaptırması gerektiğini belirterek, “Aşının erkeklere yapılmasının nedeni birincisi HPV dediğimiz virüs kadınlardan erkeklere, erkeklerden kadınlara bulaşabilen bir virüs. Erkeklerde bu virüs bulunursa ve bağışıklık sistemi eğer bu virüsü yenemediyse o zaman penis kanserine neden olabilmektedir. Bu nedenle erkek cinsiyete aşılama önermekteyiz” dedi.