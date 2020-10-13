KADINLARDA BU ESTETİKLER SAĞLIK İÇİN DE ÖNEMLİ !

‘’Bilinen ilk medeniyetlerden beri insanoğlu sadece yaşamak ve soyunu sürdürmekle ilgilenmemiş, bulunduğu çevreyi ve kendini her çeşit aksesuar ve sanatsal yapıyla güzelleştirmeye çalışmıştır. Henüz cerrahi operasyonların bilinmediği dönemlerde bile insanlar dövmeler, vücuda yapılan piercingler gibi uygulamalarla beden algılarında değişiklikler yapmaya, daha gösterişli ve daha çarpıcı görünmeye çalışmışlardır.

Temel olarak estetik cerrahinin çıkış amacı doğuştan gelen ya da sonradan ortaya çıkan deformasyonların düzeltilmesidir. Bu deformasyonlar hastanın günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olabileceği gibi sadece kişinin öz güvenini zedeleyen ufak problemler de olabilir. Bilhassa jinekolojik estetik problemler hastaların doktorlarına bile çekindikleri, hatta ve hatta eşleriyle bile konuşamadıkları mahrem konular olarak görülmektedir. Bizim toplumumuz gibi cinselliğin tabu olarak kabul edildiği, gençlere bu konuda hiçbir eğitimin verilmediği ülkelerde kişi kendi genital bölgesinin normal mi anormal mi olduğunu internetten araştırarak ya da en az kendisi kadar bilgisiz olan akranları ile konuşarak anlamaya çalışmaktadır.’’ Öncelikle ailelerin bu konuda bilinçlenmesinin önemini vurgulayan Sönmezer, ‘’bazı geleneksel aile yapılarında bu durumun mümkün olamadığını bu nedenle 18 yaşını geçmiş olan her genç kızımızın kendi isteğiyle bir jinekoloji uzmanına muayene olup bilgi alabileceğini’’ belirtiyor.

Genital estetik operasyonlar sadece estetik amaçlı işlemler olmayıp, cinsel sağlığın korunmasını da hedefler diyen Op. Dr. Meral Sönmezer, ‘’Bekar ya da evli bir kadının genital bölgesinde kendisini rahatsız eden, gündelik yaşantısında konforunu olumsuz yönde etkileyen, sık vajinal enfeksiyona yol açan, kişinin cinsel partneri ile birleşmesi esnasında ağrı, acı ya da özgüvenini olumsuz etkileyecek derecede rahatsızlık hissi yaratan bütün hastalıkların cerrahi tekniker ve lazer, dolgu veya mezoterapi cerrahi olmayan teknikler ile çözümünün tümüne verilen isimdir’' şeklinde bir açıklamada bulundu.

Dr.Sönmezer, sözlerinde hangi operasyonların genital estetik kavramı içine dahil edildiğini şöyle belirtti; ‘’En başta belirttiğim gibi kadın genital bölgesinin vajinadan itibaren başlayan dış organlarını ilgilendiren tüm operasyonlar estetik genital estetik kavramına dahildir. Bunları kısa başlıklar altında toplamam gerekirse,Vajinoplasti; vajinanın daraltılması işlemine verilen isimdir. Bu işlem cerrahi operasyonla yapılabileceği gibi hafif vakalarda lazer ile de çözümü mümkündür. Özellikle gebelik geçirmiş hanımlarda vajinal doğum olmasa bile gebelik esnasında salgılanan relaksin gibi hormonlar vücudumuzda karın, basen, bacak ve vajina gibi birçok bölgede sarkmaya yol açar. Vajinada oluşan sarkma neticesinde ilişkide eşini hissedememe veya vajinadan gaz gelmesi gibi nahoş durumlar ortaya çıkabilmektedir. Labioplasti; genital bölgede üzeri tüylerle kaplı dış dudakların içinde yer alan daha gevşek ve koyu renkli olan iç dudakların küçültülmesi ve renginin açılması işlemidir. Sarkık ve kalın labialar dar çamaşır veya tayt giyildiğinde genital bölgede belirgin bir kabarıklık oluşturmasının yanı sıra genç kızlardaki sık mantar enfeksiyonlarının da en önemli nedeni olmaktadır. Evlendikten sonra ilişki esnasında penis ile birlikte içe kaçması nedeniyle ağrılı cinsel ilişkinin de önemli nedenlerinden biri olmaktadır. Labio majöroplasti; üzeri tüylerle kaplı olan ve midye şeklinde diye nitelendirilen dış dudaklara yapılan operasyonlardır. Bu dudaklar normalden çok tombulsa küçültülebilir veya çok sönük ve pörsük ise yağ dolgusu veyahut hyalüronik asit dolgusu ile doldurulabilir. Hudoplasti; klitoris çevresindeki yoğun katlantıların düzeltilmesi işlemine verilen isimdir. Orgazm Aşısı; vajinanın içinde ön duvarda yer alan G noktasını uyarılmasını sağlayan ve cinsel hazzı artıran bir işlemdir. G Noktası Büyütme; G noktasının altına dolgu yapılarak bu bölgenin duyarlılığının artırılmasıdır. Vajinal Renk Açma; zaman içinde ağda uygulaması, kilo alımı ya da hormonal değişikliklere bağlı oluşan genital bölgedeki renk koyulaşmasının karbondioksit lazer, peelingler veya çeşitli mezoterapi serumları ile renginin açılmasıdır. Vajina gençleştirme; özellikle menopoz sonrası oluşan kuruluk ve ilişkide yanma şikayetleri için uygulanan lazer ve belirli noktalara enjeksiyonlar yapılarak vajinanın yenilenmesi işlemidir. Mons bölgesinin küçültülmesi; özellikle kilolu genç kızlarımızda bikiniden ve pantolondan dışarı taşacak kadar belirgin olan üçgen şeklindeki mons pubis bölgesindeki yağların liposuction veya lipolitik maddelerle eritilmesidir.’’ dedi.

Birçok kadının doktora gitmeye çekindiği için bu sorunlarla yaşamaya devam ettiğini ve hatta bu nedenle evliliklerin bitme noktasına gelebildiğini belirten Op. Dr. Meral Sönmezer ‘belki de çözümü son derece basit bir problem nedeniyle evlilik hayatınızı kabusa dönüştürmeyin, bir uzmandan yardım alarak hem özgüvenininizi geri kazanabilir hem de ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz’’ dedi.