Kadın doğum uzmanından aşı açıklaması

Diyarbakır’da korona virüs aşı oranın az olması ve bazı kesimlerce aşının kısırlık yaptığı dedikodularına ilişkin açıklamalarda bulunan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, aşının kısırlık yaptığına dair ellerinde bir veri olmadığını, bunun dedikodulardan ibaret olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, korona virüs aşısının hamilelerde koruyucu özelliğinin daha çok olduğunu belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Korona virüs aşı oranının en düşük olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır’da görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, aşının kısırlık yaptığı dedikodularına kulak asılmaması gerektiğini bildirdi. Korona virüs aşısı yapan kadın veya erkeklerin kısır olmayacağını aksine kendilerinin daha fazla güvende olacağını dile getiren Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Korona virüs aşısının kısırlık yaptığına dair bir dedikodu yayılmış durumda, fakat biz yapılan sınırlı çalışmalarla da olsa bilimsel çalışmaları incelediğimizde korona virüs aşısının hem kadın da hem de erkeklerde kısırlık yapmadığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bu yüzden hastalarımız biraz müsterih olsunlar ve kısırlık yapmadığını bilsinler, endişe duymasınlar. Çocuk sahibi olmak isteyen ve tüp bebek tedavisi görenler korona virüs aşısını gönül rahatlığı ile yapabilirler. Korona virüs aşısı yapmak çocuk sahibi olma tedavisi sırasında herhangi bir yan etkisi yoktur. Aynı zamanda halk arasında yanlış bilinen hem kadın hem de erkek üzerinde kısırlığa neden olmayacağının altını çizerek söylemek isterim" dedi.

"Hamile kadınlar ilk 3 ayın ardından aşı olabilirler"

Hamile olan hastaların hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra rahat bir şekilde korona virüs aşısı olabileceğini aktaran Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Bazı haslarımız gebelik sırasında korona virüs aşısının yan etkisinin olabileceğine dair bir endişelerinin olduğunu söylüyor, bununla ilgili bizlere çok soru soruluyor. Gebeliğin ilk 3 ayından düşük riski olduğundan kaynaklı aşı olmalarını tercih etmiyoruz. Ama ilk 3 aydan sonra gebe olan hastalarımız rahat bir şekilde korona virüs aşısını olabilirler. Hamile kadınlar bağışıklık sistemleri riskli oldukları için korona virüs olma ihtimalleri çok yüksek, bu yüzden tekrar söylemek gerekirse, ilk 3 aydan sonra rahatlıkla korona virüs aşısı olabilirler. Ayrıca emziren kadınlara da bebeklerinin sağlığı için korona virüs aşısı olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

"Kendimiz ve başkalarının sağlığı için aşı olalım"

Diyarbakır’da aşılama oranlarının çok zayıf olduğunu anlatan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Diyarbakır’da aşılama oranları çok ama çok zayıf olduğunu görüyoruz. Fakat aşılama çalışmaları ile ilgili Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve sağlık ekipleri özveriyle çalışıyorlar. Sağlık ekiplerinin Diyarbakır’ın dört bir yanında müthiş bir aşı çalışması olduğunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Bunun için Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipleri tebrik ediyorum. Halkımızın da bu ön yargılarını bir kenara bırakıp bilinçlenmesi gerekiyor. Halk olarak ayağımıza kadar gelen aşıyı yapmıyorsak kendimizi sorgulamamız lazım. Bu yüzden bu hizmeti geri tepmeyerek hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlı için aşı olunmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığına ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.