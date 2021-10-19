Kadın aile hekimlerinden yüzde 74'ü cinsiyetçi ifadelere, yüzde 45'i ise cinsel tacize maruz kalıyor

Oxford University Press tarafından çıkarılan Family Practice dergisinde yayınlanan bir araştırmada farklı ülkelerde görev yapan kadın aile hekimlerinin çalışma koşullarına olan memnuniyetleri ölçüldü.

315 aile hekimi ile gerçekleştirildi

49 ülkede 315 kadın aile hekimi ile yapılan araştırmada, aile hekimlerinin yüzde 75’inin çalışma şartlarından veya kariyerlerinden memnun olduklarını bildirirken, yüzde 56’sı kariyerlerinde ilerlemenin zor olduğunu ifade etti.

Kadın aile hekimlerinden, çalışma koşullarının erkek meslektaşları ile karşılaştırmaları istendiğinde yalnızca yüzde 39’u benzer şartlara sahip olduklarını belirtti.

Yüzde 45'i cinsel tacize maruz kalıyor

Ayrıca kariyer gelişimi konusunda kadın doktorlardan yüzde 30’u erkek doktorlarla kariyerlerini ilerletme konusunda benzer olanaklara sahip olduklarını düşünüyor.

Doktorların yüzde 74’ü, iş yerinde ya da eğitimlerde cinsiyetçi ifadeler ya da davranışlarla karşılaştığını, yüzde 45’i ise uygunsuz cinsel yaklaşımlara ve yüzde 22’si ise zorlayıcı yaklaşımlara maruz kaldığını bildirdi.

Erkek doktorlardan yüzde 18 daha az kazanıyorlar

ABD’de 2019 yılında aile hekimlerinin yüzde 54’ünün kadın olduğu bilinmekle birlikte kadın doktorlar erkek meslektaşlarına oranla yüzde 18 daha az kazanıyor. Ayrıca kadın doktorlar daha yüksek tükenmişlik oranları bildiriyor ve kariyer gelişiminde daha fazla engelle karşı karşıya kalıyor.

Derginin başyazarı Jumana Antoun, “Çalışma ortamında tüm engellere, özellikle ücret ve idari yük ve kişisel zaman eksikliğine ilişkin tüm engellere rağmen, kadın aile hekimleri kariyerlerinden memnunlar.” çıkarımını yaparken, bu durumun çalışma şartlarında iyileştirmeye gidilmesine engel olmadığını da ifade etti.