Kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli oldu!

Kovid-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak.

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunacak.

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak.

Hürriyet'in haberine göre; Kademeli gevşeme ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan açıklamalarda bulundu:

“Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık” diyen Turan, “Yüz binde 10’un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35’e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor” dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara’da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir’in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Ankara’da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir’de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil.”

Normalleşmeye en yakın iller Hakkari ve Şırnak

Vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, “Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak” dedi.