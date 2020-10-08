Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı
ANTALYA’DA 10 YIL ÖNCE DÜNYADAKİ İLK KADAVRADAN RAHİM NAKLİNİN ARDINDAN GEÇTİĞİMİZ 4 HAZİRAN’DA ANNELİK SEVİNCİ YAŞAYAN DERYA SERT (32) BEBEĞİYLE EVİNDE GEÇİRDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI. SERT, “ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN. NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR” DEDİ.
Antalya’da 10 yıl önce dünyadaki ilk kadavradan rahim naklinin ardından geçtiğimiz 4 Haziran’da annelik sevinci yaşayan Derya Sert (32) bebeğiyle evinde geçirdiği anların görüntülerini paylaştı. Sert, “Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.
Mersin’de yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan 32 yaşındaki Derya Sert’e, 10 yıl önce kadavradan alınan rahim, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla nakledildi. Nakilden 10 yıl sonra Sert, kendi yumurtasıyla hamile kaldı ve geçtiğimiz 4 Haziran’da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya getirdi. ‘Ömer Özkan’ ismi verilen bebek tedavi sürecinde 4’üncü ayını sağlıklı bir şekilde geride bıraktı.
Evlerine taburcu olan aileden anne Derya Sert, oğlunu kucağına alıp mutluluklarını çektikleri bir video ile paylaştı. Derya Sert, “Rabbime bir değil, binlerce kez şükürler olsun. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır. Çok şükür” dedi.
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