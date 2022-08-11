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Kabızlıktan kurtulmak mı istiyorsunuz?
Kabızlık olarak bilinen konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda dışkılamada zorluğun oluşumudur. Haftada 3 veya daha az kez dışkılamadır. Dışkının ağırlığı ve hacminde azalma görülür. Kabızlık durumunda, karın bölgesinde şişkinlik, gaz problemi, kramp, dışkılamada zorlanma ve karın ağrısı gibi problemler yaşanır.
Sağlık 11.08.2022, 15:11
İşte kabızlıktan kurtulmanın 12 yolu;
- Sabahları güne ılık su ile başlayın. Su tüketimine özen gösterin. Kilo başına en az 30 ml su tüketin.
- Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketmeye özen gösterin. Yemek olarak tüketebilir veya haşlayıp salatalarınıza ilave edebilirsiniz. İçerdikleri yüksek liften dolayı tuvalete çıkmanıza yardımcı olacaktır.
- Lif içeriği yüksek besinleri beslenmenizde tercih edin. Tam tahıl içeren besinlerle tanışın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.
- Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi yüksek miktarda lif içeren meyve ve sebzeleri tüketin.
- Ana öğünlerinizde mutlaka 1 kase salataya yer verin. Salatanızı bol yeşilliklerle hazırlayın. Ayrıca 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz.
- Yeterli miktarda magnezyum kaynaklarını tükettiğinizden emin olun. Kakao, kabak çekirdeği, avokado, yağlı tohumlar, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler bolca magnezyum içerir.
- Ara öğünlerinizde veya salatalarınızda kuru meyvelere yer verin.
- Keten tohumundan destek alın. Yoğurt veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.
- Turşu ve sirke gibi iyi bakterilerin bulunduğu fermente besinlere günlük hayatınızda yer verin. Salatalarınıza ya da içtiğiniz sulara sirke ilavesinde bulunabilirsiniz.
- Günde 1 avuç kuru yemiş tüketin.
- Geceden 1 litre ılık suya 2 adet kuru kayısı ve 2 adet kuru erik koyarak bekletin. Ertesi gün ise hazırladığınız suyu tüketmek size iyi gelecektir.
- Düzenli olarak egzersiz yapın. Bağırsaklarınızın canlanmasına katkı sağlayacaktır.