Japonya’dan Covid-19 tedavisinde "Sotrovimab” ilacına yeşil ışık

Japonya Sağlık Bakanlığı, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline PLC ve ABD merkezli bioteknoloji şirketi Vir Biotechnology Inc. tarafından geliştirilen monoklonal antikor bazlı ilaç Sotrovimab’ın hafif ve orta şiddette semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımına onay verdi.

Korona virüs salgını karşısında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları dünya genelinde devam ederken, Japonya’da virüsün tedavisinde umut olabilecek bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline PLC ve ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Vir Biotechnology Inc. tarafından geliştirilen monoklonal antikor bazlı ve damar içine uygulanan ilaç Sotrovimab’ın hafif ve orta şiddette semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımına onay verdi. Covid-19 konusunda Japonya hükümetine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda verilen onay kararıyla Sotrovimab, hafif ve orta derecede semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımına izin verilen ikinci ilaç oldu.

Japonya hükümeti, daha önce bin 57 hastanın katıldığı bir klinik araştırmasında hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 oranında azalttığı gündeme gelen Sotrovimab ilacından önce ABD merkezli Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen antikor kokteylinin acil durumlarda kullanılmasına onay vermişti.

Virüse karşı en şiddetli direnci gösteriyor

Virüsler karşısında farklı türlerde antikorlar üreten insan vücudu, "etkisizleştiren antikor" denilen savunma mekanizması ile tehditlere karşı en şiddetli tepkiyi veriyor. Bilim insanlarının virüslere karşı koymada en fazla etkinlik gösteren antikorları laboratuvar ortamında çoğaltması ile elde edilen antikorlar ise monoklonal antikor olarak adlandırılıyor.