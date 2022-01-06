Japonya’daki ABD askerlerine maske takma zorunluluğu

ABD ordusu, Japonya’da konuşlanan askeri üslerdeki askerlere maske takma zorunluluğu getirdi.

Japonya’da Okinawa ve Iwakuni ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerde Covid-19 vakalarında artış yaşanmasının ardından Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek ABD askerlerinin bölgede Covid-19 yayılımının önüne geçilmesi için üslerinde kalmasını talep ettiklerini açıkladı. Japonya’daki ABD Kuvvetleri Sözcüsü Thomas Barger, bir ekip tarafından Covid-19 vakalarının incelendiğini ve takip edildiğini belirterek üs içinde tam aşılı olunmasına rağmen 3.negatif test sonucuna kadar askerlerin üs içinde maske takmasının ve üs dışında da herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, askeri üslerin bulunduğu bölgelerde Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildiğini belirterek Omicron mutasyonunun yayılmasının çok hızlı olduğunu ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi. Kishida, Hayashi’nin ABD ordusundan talep edilen istekleri de desteklediğini belirtti.

Okinawa Valisi Denny Tamaki bugün hükümetten, bölgede artan Covid-19 vakalarına karşı yeni önlemler almak ve tedbirleri sıkılaştırmak için izin istedi. Tamaki, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak ancak herkesin üzerine düşeni yapmasının ardından hastalığın atlatılabileceğini söyledi. Tamaki, ayrıca bölgede Covid-19 vakalarındaki artışın, ABD askerlerinden kaynaklı olduğuna da değindi.

Iwakuni ABD üssünün bulunduğu bölgede de kısıtlamaların sıkılaştırılması bekleniyor.

Japonya’daki iki ABD askeri üssündeki toplam Covid-19 vaka sayısı bin 784 olarak kaydedildi.