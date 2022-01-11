Japonya’da ülkeye giriş yasağı Şubat sonuna kadar uzatıldı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelecek yabancılara yönelik uygulanan ülkeye giriş yasağının Şubat ayının sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Covid-19 vakalarında son günlerde görülen artışın ardından salgında yeni dalga endişesi yaşayan Japonya’da hükümet ek tedbir aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen yabancılara yönelik uygulanan ülkeye giriş yasağının Şubat ayının sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

İlk olarak 30 Kasım’da başlayan uygulamanın, yaklaşık 1 ay yürürlükte kalması planlanmıştı. Ancak Kishida geçen hafta yaptığı açıklamada, Covid-19’un Omicron mutasyonu karşısında alınan sıkı tedbirlerin devamı ile ilgili kararın bu hafta verileceğini duyurmuştu.

Yeni dalga endişesi

Japonya’da Covid-19 vaka sayılarında son 1 haftada artış gözlenmiş, uzmanlar yeni dalga riskine dikkat çekmişti. Dün ülke genelinde 6 bin 438 vaka doğrulanan Japonya’da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 773 bin 846’ya ulaşmış ve18 bin 417 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.