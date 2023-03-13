Japonya’da maske kullanımı kişisel tercihe bırakıldı

Japonya’da kapalı alanlarda zorunlu olan maske kullanımı hükümetin kısıtlamaları gevşetmesinin ardından kişilerin kendi inisiyatifine bırakıldı.

Japonya hükümeti, Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Açıklanan yeni karara göre, iç alanlarda zorunlu tutulan maske kullanımı bugünden itibaren kişilerin kendi inisiyatifine bırakıldı. Bu kapsamda, iç ve dış mekanlarda maske takma zorunluğu kaldırıldı. Metro, otobüs, hastane ve bakım merkezleri gibi kalabalık alanlarda ise maske kullanımı tavsiye edilse de zorunluluk bulunmayacak. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren, Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle birlikte yaşayanların ise dışarı çıkarken maske kullanması gerekiyor.