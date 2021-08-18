Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Japonya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 917 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları’nın açılışına sayılı günler kala Japonya’da yeni vaka rekoru kırıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 917 vaka tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısında rekor kırılırken, toplam vaka sayısı 1 milyon 207 bin 309’a yükseldi. Son 24 saatte 29 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 15 bin 528’e ulaştı.

OHAL’in kapsamı genişletilmişti

Japonya’da hükümet Covid-19 vaka sayılarındaki önlenemeyen yükseliş üzerine Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka’da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar vermiş, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka da uygulamaya dahil edilmişti. OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos’ta sona ermesi öngörülen uygulamanın tüm eyaletlerde 12 Eylül’e dek süreceği bildirilmişti.

Öte yandan 24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen paralimpik oyunlarının da seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklanmıştı.