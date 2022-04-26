Japonya’da gizemli hepatit endişesi

Japonya Sağlık Bakanlığı, bir çocuğun tanımlanamayan bir tür akut hepatit nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İngiltere’de geçtiğimiz 5 Nisan’da ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD’de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, Japonya’da da görüldü. Japonya Sağlık Bakanlığı, bir çocuğun tanımlanamayan ve belirtileri yakın zamanda diğer ülkelerden bildirilen gizemli vakalara benzer bir tür akut hepatit nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hastanın 16 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, cinsiyeti ve ülkenin hangi bölgesinde yaşadığı gibi detaylar ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Japonya Sağlık Bakanı Shigeyuki Goto ise Japonya’da çocuklarda görülen hepatit vakalarında bir artış bildirilmediğini söyleyerek, diğer ülkelerdeki enfeksiyonların durumunu izleyeceklerini ve Japonya’daki çocukları içeren hepatit vakaları hakkında ayrıntılı veri toplayacaklarını belirtti.

Yeni salgın endişesi

Geçtiğimiz 5 Nisan’da İngiltere’de ortaya çıktığı belirtilen ve farklı ülkelere yayılan gizemli bir tür hepatit virüsü dünyada yeni salgın endişesine neden olmuş, çocukları etkileyen virüsün ABD ve İspanya da dahil olmak üzere 12 ülkede en az 169 çocukta tespit açıklanmıştı. 1 çocuğun ölümüne neden olan virüs nedeniyle 17 çocuğa ise karaciğer nakli yapıldığı bildirilmişti.