Japonya’da Covid-19 yeniden tırmanışta

Japonya’da ülkenin OHAL altında olduğu 18 Nisan’dan bu yana ilk kez günlük 500 üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. Ülke genelindeki toplam vak’a sayısı 24 bin 325’e yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs’ta sona erdiği Japonya’da, vak’a sayılarındaki artış sürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, günlük vak’a sayısı ülkenin OHAL altında olduğu 18 Nisan’dan bu yana ilk kez 500’ü aştı. Bugün 286’sı Tokyo, 66’sı Osaka ve 47’si Kanagawa’da olmak üzerinde Japonya genelinde 578 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi. Böylece karantina gemisi ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında doğrulanan vak’alar dahil olmak üzere Japonya genelinde korona virüsten enfekte olan kişi sayısı 24 bin 325’e yükselmiş oldu. Ülkede şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 998 olarak açıklandı.

Üst üste rekor sayıda vak’a

Japonya’da dün OHAL uygulamasının sona erdiği 25 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldığı açıklanmış, ülke genelinde 449 yeni enfeksiyon doğrulanmıştı. Söz konusu gelişme bir süredir devam eden ikinci dalga endişelerinin artmasına neden olmuştu.

OHAL sonrası adım adım artış

Japonya’da hükümet artan korona virüs vak’aları karşısında 7 Nisan’da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka’da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan’da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Vak’a sayılarındaki düşüş gerekçesiyle 25 Mayıs’ta ülke genelinde sonlandırılan OHAL’in ardından enfeksiyonlarda kademeli olarak artış gözlenmişti.