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Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 2.5 kat arttı

Japonya’da son bir haftada tespit edilen Covid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yaklaşık 2.5 kat arttı.

Sağlık 24.01.2022, 10:55
Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 2.5 kat arttı

Japonya’da son bir haftada tespit edilen Covid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yaklaşık 2.5 kat arttı.

Omicron mutasyonunun da etkisiyle Covid-19 salgınında 6. dalgayla karşı karşıya kalan Japonya’da, son bir haftada doğrulanan vakaların sayısı önceki haftaya göre yaklaşık 2.5 kat artış gösterdi. Önceki hafta 118 bin 317 olarak kayıtlara geçen vakaların sayısının geçtiğimiz hafta 295 bin 270’e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bir hafta öncesine göre 79 artarak geçen hafta 18 bin 523 olarak belirlendi. Geçen hafta 235 olan ağır hastaların sayısı da dün itibariyle 430’a ulaştı. Son gelişmelerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 189 bin 975’e, can kaybı da 18 bin 523’e yükselmiş oldu.

Yarı OHAL’in kapsamı bir kez daha genişleyecek

Öte yandan Japonya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, geçtiğimiz Cuma günü itibariyle kapsamı 16 eyalete çıkarılan yarı OHAL uygulamasına 17 eyaletin daha eklenmesinin planlandığı bildirildi. Hükümetin, Covid-19 uzman kuruluna danıştıktan sonra yarın konuyla ilgili resmi kararı vereceği öğrenildi.

16 eyalette uygulanıyor

İlk olarak Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde uygulanan ve topyekün OHAL’in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL uygulamasının kapsamına geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 13 eyalet daha dahil edilmişti. Karar kapsamında bölge valilerinin restoran gibi işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebileceği kamuoyuna yansımıştı. Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki’de de önleyici tedbirlere başvurulmuştu.

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