Japonya’da 87 öğrenci ülkeye giriş yasağından muaf

Japonya hükümeti, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yabancı uyruklulara yönelik ülkeye giriş yasağından 87 yabancı öğrencinin muaf tutulacağını açıkladı.

Japonya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçen sene 30 Kasım’da yabancı uyruklulara yönelik ülkeye giriş yasağını uygulanmasının ardından, Japonya hükumetinden yasakla ilgili 87 öğrenciye muaf kararı geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin devlet desteği ile Japonya’da eğitim alan 87 yabancı öğrencinin ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı. Ülkeye giriş izni kararının "kamu yararı ve konunun aciliyeti göz önünde bulundurularak" alındığının altını çizen Sekreter Matsuno, hükümetin eğitimlerini tamamlamasına bir yıldan az süre kalan 87 öğrenciye okullarını bitirebilmeleri için izin verme kararı aldığını sözlerine ekledi. Öğrencilerin ülkeye girişine bu ayın sonundan itibaren izin verileceği ve 87 öğrencinin okulları tarafından sağlanacak otellerde 10 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi.

Giriş yasağı tepki çekmişti

Japonya’da Covid-19’un Omicron mutasyonuna ilişkin artan endişeler nedeniyle geçen yıl 30 Kasım’da yabancı uyruklulara yönelik ülkeye giriş yasağı kararı alınmıştı. Geçen hafta süresi Şubat ayının sonuna kadar uzatılan uygulama, mağdur olan akademik çevreler ve öğrenciler tarafından eleştirilmişti. Farklı kesimlerin insan hakkı ihlali olarak nitelediği giriş yasağı, yolcu sıkıntısı yaşayan havacılık sektörünün de tepkisini çekmişti.

Japonya’da son 24 saatte 25 bin 658 vak’a açıklanırken toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 885 bin 739’a yükselmişti. Ülkede son 24 saatte can kaybının olmadığı bildirilirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 18 bin 445’te kaldığı açıklanmıştı.

Öte yandan Japonya hükümetinin artan vaka sayıları karşısında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette yarı OHAL uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandığı kamuoyuna yansımıştı.