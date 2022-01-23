Japonya’da 6’ncı Covid-19 dalgasında vaka sayıları 8 kat arttı

Japonya’da ciddi semptomlar gösteren Covid-19 hastalarının sayısı 2022 yılı başından bu yana yaklaşık 8 kat arttı.

Omicron mutasyonunun da etkisiyle Covid-19 salgınında 6’ncı dalgayı yaşayan Japonya’da ciddi semptomlar geliştiren hastaların sayısının 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 8 kat arttığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak’ta 51 olan ciddi semptom gösteren Covid-19 hastalarının sayısı bir hafta sonra 89’a yükseldi. Sonraki hafta 233’e çıkan sayı, geçen cuma ise 400 olarak kayıtlara geçti. Japonya’da tespit edilen tüm yeni Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 93’ünü Omicron vakalarının oluşturduğu belirtildi.

2 milyonu aştı

Öte yandan, Japonya’da geçtiğimiz günlerde ardı ardına rekor kıran günlük Covid-19 vaka sayısı bugün 27 bin 74 olarak tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 2 milyon 158 bin 34’e ulaştı. Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 18 bin 514’e ulaştı.

Japonya’da ayrıca 5 gün üst üste rekor kıran vaka sayıları dün ilk kez 50 bin sınırını aşarak 54 bin 576 olmuştu.

Yarı OHAL kapsamı genişletilmişti

Japonya’da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamını geçtiğimiz cuma günü 13 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletmişti. Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletleri de uygulamaya dahil edilmişti.