Japonya’da 20 çocuk kükürtten zehirlendi

Japonya’nın Osaka eyaletindeki bir ilkokulda kükürt benzeri bir kokunun yayılmasının ardından 20 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Osaka eyaletindeki Toyonaka kentinde bulunan bir ilkokulda kükürt benzeri bir koku yayıldı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulans okula geldi. Sağlık ekipleri, yaşları 7 ila 11 arasındaki 20 çocuğu iyi hissetmedikleri gerekçesiyle hastaneye sevk etti. İtfaiye ekiplerinin, kükürt benzeri kokunun kaynağını bulmak için gaz dedektörleri ile yaptıkları incelemelerde anormal bir durum tespit edilmedi. Okuldaki soruşturma devam ediyor.