Japonya’da 2 gün üst üste Covid-19 vaka rekoru kırıldı

Japonya’daki günlük Covid-19 vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırarak 41 bin 485’e yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle bugün 13 eyalette daha yarı OHAL tedbirlerinin uygulanacağı açıklanan Japonya’da, günlük vaka sayıları 2 gün üst üste rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 41 bin 485 oldu. Toplam Covid-19 vaka sayısının 1 milyon 980 bin 382’ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısının 18 bin 474’e ulaştığı bildirildi.

Yarı OHAL’in kapsamı genişletilecek

Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde uygulanan tam OHAL’in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL uygulamasının sürdüğü Japonya’da hükümet bugün 13 eyaletin daha bu kapsama alınacağını açıklamıştı. Bölge valilerinin, restoran vb. işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebileceği kamuoyuna yansırken, Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki’de Cuma günü itibariyle önleyici tedbirlere başvurulacağı belirtilmişti. Bu eyaletlerdeki yarı OHAL uygulamasının 13 Şubat’a dek süreceği duyurulmuştu.