Japonya korona virüs aşılamasında liderliğe yükseldi

Korona virüse karşı nüfusunun yüzde 75.7’sini tam olarak aşılayan Japonya, aşılama oranıyla G7 ülkeleri arasında birinci oldu.

Korona virüs salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlayan ve kademeli olarak nüfusunu aşılayan Japonya, aşılama oranı konusunda G7 ülkeleri arasında birinciliğe yükseldi. Japonya hükümetinin dün yayınladığı verilerine göre, nüfusunun yüzde 75.7’sine 2 doz aşı uygulayan yaklaşık 125 milyon nüfuslu ülke, aşılama oranının yüzde 75.5 ile en yüksek olduğu Kanada’yı geride bırakarak birinciliği elde etti. Japonya’da uygulanan toplam korona virüs aşı dozu 195.32 milyona, en az bir doza erişen kişi sayısı ise 99.4 milyona yükselerek nüfusun yüzde 78.5’ine tekabül etti. Buna rağmen Kanada, yüzde 79’luk oran ile en az 1 doz aşıya erişen nüfus kategorisinde G7 ülkelerine liderlik etmeyi sürdürdü.

Eski Başbakan eleştirilmişti

Japonya’da hükümet korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine 17 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlamış, kademeli olarak öncelikli grupları ve genel nüfusu kapsayan aşılama kampanyasıyla başlarda diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla eleştirilmişti. Eski Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, aşılama faaliyetleri de dahil korona virüs salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmesinin ardından görevi mevcut Başbakan Fumio Kishida’ya devretmişti. Japonya’da korona virüs vakalarının günlük sayısı dün itibariyle 163’e gerilemiş, ülke genelindeki vakalar toplamı ise 1 milyon 726 bin 421’e ulaşmıştı. Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 18 bin 354 kişi hayatını kaybetmişti.