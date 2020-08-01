Japonya ABD’li ilaç devi Pfizer ile Covid-19 aşısı anlaşmasına vardı
JAPONYA VE ABD'Lİ İLAÇ DEVİ PFİZER YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) AŞISI TEMİNİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI. PFİZER AŞI GELİŞTİRMEYİ BAŞARIRSA 2021'İN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR JAPONYA'YA 120 MİLYON DOZ SAĞLAYACAK. (FOTO: JAPONYA SAĞLIK BAKANI/ARŞİV)
Japonya ve ABD’li ilaç devi Pfizer yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı temini konusunda anlaşmaya vardı. Pfizer aşı geliştirmeyi başarırsa 2021’in Haziran ayı sonuna kadar Japonya’ya 120 milyon doz sağlayacak.
Henüz kesin olarak çaresi bulunmayan yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik birçok aşı geliştirme çalışması farklı aşamalarda sürerken Japonya’dan geleceğe yönelik kritik bir adım geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, ABD’li ilaç devi Pfizer ile Covid-19 aşısı temini konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Pfizer, aşı geliştirme çalışmalarında başarılı olursa Japonya’ya 2021’in Haziran ayı sonuna kadar 120 milyon dozluk aşı sağlayacak. Bir kişiye iki kez uygulanması gereken aşıdan 60 milyon kişi faydalanacak.
Fiyat belirsiz
Hükümetin Pfizer ile nihai bir sözleşme imzalamak için görüşmeleri hızlandıracağını belirten Bakan Kato, aşı temini için ne kadar ödeme yapılacağını ise açıklamadı. Diğer şirketlerle de müzakerelere devam edileceğini ifade eden Kato, böylece Japon halkının mümkün olan en kısa sürede güvenli ve etkili aşıya erişimini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Şirketten açıklama
Pfizer’den yapılan açıklamada ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda dünyayı bir araya getirme kararlılığında olan Japonya’yı desteklemekten gurur duyulduğu belirtilerek, "Umudumuz, potansiyel aşımızın bunun gerçekleşmesine katkı sağlamasıdır" ifadeleri kullanıldı.
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