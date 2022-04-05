Japon bilim adamlarından dünyada ilk: iPS hücresi tabanlı kornea nakli

Japon bilim adamları, indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinden (iPS) elde edilen kornea dokularını ileri derecede görme kaybı yaşayan 4 hastaya başarılı bir şekilde naklederek dünyada bir ilke imza attı.

Japon bilim adamları, ileri derecede görme kaybı vakalarının tedavisinde çığır açacak bir çalışmaya imza attı. Osaka Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinden (iPS) elde edilen kornea dokularının korneayı üreten göz hücrelerinin kaybından kaynaklanan bir hastalık olan kornea epitel kök hücre eksikliğinden muzdarip 30 ila 70 yaşlarındaki 4 hastaya başarılı bir şekilde nakledildiği bildirildi. Dünyada ilk olan başarılı denemenin ardından nakil yapılan hastaların hiçbirinin yeni hücreleri reddetmediği ve tümör geliştirmediği ifade edilirken, hastaların görme yeteneğinde iyileşme sağlandığı belirtildi. Ekip, bir sonraki adımın söz konusu tedaviyi pratik kullanıma sunmayı amaçlayan ve 2023 yılında başlayacak bir klinik deney sürecini kapsayacağını açıkladı.

Pratik kullanıma sunulması halinde iPS hücrelerinden kornea dokusu nakli, donör yetersizliği ve nakil ardından vücudun organı reddetmesi gibi sorunlara çare olması bekleniyor. Mart 2021 sonu itibarıyla Japonya’da yaklaşık bin 700 hastanın kornea bağışı beklediği belirtiliyor. Yaklaşık 11 milimetre çapında ve 0,5 milimetre kalınlığında şeffaf bir zar olan kornea, gözün en dıştaki koruyucu tabakası olarak yabancı maddelere karşı bir lens ve bariyer görevi görüyor.

Kyoto Üniversitesi Profesörü Shinya Yamanaka’ya 2012 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü kazandıran iPS hücreleri, vücudun diğer hücrelerinden elde edilip, herhangi bir insan hücresine dönüşecek şekilde programlanabiliyor.