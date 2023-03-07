İzmir’de ‘felç kalırsın’ denilen hasta Van’da sağlığına kavuştu

İzmir’de şahdamarındaki 5 santimetre büyüklüğündeki glomus tümörü nedeniyle doktorların ‘felç kalırsın, sesin kısılır’ dediği hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir’de ikamet eden Van doğumlu Atilla Ertop’ta (38), diğer üç kardeşinde olduğu gibi glomus tümörü tespit edildi. Annesinden kendisine geçen tümörün rahatsız etmesi nedeniyle İzmir’de hastanelere başvuran Ertop, sonuç alamadı. Şahdamarında yer alan tümörün yaklaşık 5 santimetreye ulaşması nedeniyle doktorların ameliyat etmekten kaçındığı Ertop, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, hastanın genetik olarak glomus tümörüne yakalandığını belirterek, “Ailevi glomus tümörleri var. Atilla Ertop’un ailesinde de 4 kişide tanı konuldu. İkisi dış merkezde olurken, diğer ikisini de ben ameliyat ettim. Atilla’nın tümörü baya büyüktü ve riski olan bir hastalığı vardı. Yaklaşık 5 santim olan tümör, damarın içine girmişti. Biz kendi geliştirdiğimiz tekniklerle rahat bir ameliyat yaptık ve tümörü tamamen parçalamadan çıkardık. Şahdamarını ayırıp sonra tekrar diktik. Şu anda herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve durumu iyi” dedi.

Bu tür büyük tümörlerde birçok komplikasyonun gelişebildiğine dikkat çeken Başel, “Beynin etkilenme riskleri var. Bunlar olmadığı zamanlarda, en basit yan etkilerden birisi ses kısıklığıdır. Çünkü tümör sinir dallarını etkileyebiliyor. Bazen tümörle birlikte sinirleri de çıkarabiliyoruz. Bu da hastada ses kısıklığına yol açabiliyor. Bazı hastalarda hayat kalitesini etkiliyor. Ses kısıklığı oluyor, konuşurken çatallı ses çıkıyor. Bazen öksürük veya nefes darlığı yapabiliyor. Tabi çok fazla ameliyat yapmamızın getirdiği teknik ve güvenle hastamızın sesinin de etkilenmemesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Atilla Ertop’un hastalığının genetik ve anne tarafından geldiğini de sözlerine ekleyen Dr. Başel, “Annesinde de glomus tümörü var. Daha önce ameliyat olmuş ama tümör çıkarılamamış. Ses kısıklığı gelişmiş, sonradan ışın tedavisi de olmuş ve baya sıkıntılar yaşamış. Anneden çocuklarına geçmiş. Şu anda dört kardeşin dördünde de var. İkisini biz ameliyat ettik, ikisi de dış merkezde olmuş” diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıl önce ameliyat olduğunu aktaran anne Sebiha Ertop ise sesinin kısıldığını, açılmadığını ve hala kendisini rahatsız hissettiğini söyledi.

İzmir’de doktorların yapamadığı ameliyatı Van’da başarılı bir şekilde olduğunu belirten Atilla Ertop da, “Bu hastalığı çoktan biliyordum. İzmir’de çok hastaneye gittim ama kimse ameliyat etmedi. Büyük diye ‘yapamayız, felç kalırsın, sesin kısılır’ dediler. Ben de Halil Hocanın yanına geldim. Şu an çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.