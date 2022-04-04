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İzmir’de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık 04.04.2022, 23:30
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüs’e yenik düştü. Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada,” İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.