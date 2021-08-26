İzmir’de bir doktor daha korona virüsü kurbanı

İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, yakalandığı korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, bir süre önce korona virüse yakalandı ve durumu ağırlaştı. İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Dr. Yalınçetin’den acı haber geldi. Yaşamını yitiren Dr. Yalınçetin’in ölümü sağlık camiasını ve ailesini yasa boğdu.