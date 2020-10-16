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İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar duyuruldu.

Sağlık 16.10.2020, 09:03
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İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirlere ilave bazı kararlar yürürlüğe girdi.

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak ve Standartlar ve Tedbirler konulu genelgeye göre; 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan ‘Güvenli Turizm Sertifikası' 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine karar verildi.

İzmir otogarında bulunan polis denetim noktalarına, yurt içinde seyahat için otobüs bileti satın almak isteyen yabancı kişilerin geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgelerinin kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli sorgulama/doğrulama yetkisi verilecek.

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