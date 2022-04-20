İzmir'de, karaciğer yetmezliği olup 2 kez korona atlatan bebek hayata tutundu

Ankara’da ikamet eden Erhak (32) ve Esra (32) Sevgioğlu çifti, ilk çocukları Mehmet Yiğit’i 21 ay önce kucaklarına aldı.

Sevgioğlu çifti, 6 Eylül 2021 tarihinde doğan Mahir Mert ile ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Sarılık sonrasında daha 5 buçuk aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı konulan Mahir Mert, geçen süreçte 2 kez de koronavirüse yakalandı.

İHA’nın haberine göre; Mahir Mert bebek, 7 aylıkken ambulans uçakla Ankara’dan İzmir’e sevk edildi.

“Bebek son bir ayda iki kez koronavirüs geçirmiş”

Mahir Merti’i karaciğer nakline götüren süreç ve sonraki gelişmeler hakkında bilgiler veren Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Mert, Gazi Üniversitesi’nde karaciğer yetmezliği nedeniyle takip edilirken koronavirüse yakalanmış bir hasta. Bebek, koronavirüs nedeniyle iyice kötüleşmiş ve karaciğer yetmezliği ilerleyerek acil karaciğer nakli gereksinimi ortaya çıkmış. Bunun üzerine bebek, ambulans uçak ile gece hastanemize solunum desteği ile birlikte sevk edildi.

Bebek son bir ayda iki kez koronavirüs geçirmiş ve nakilden 5 gün önce yapılan en son testi negatif çıkmış. 7 gün önce bakılan testi ise pozitif çıkıyor. Ancak hastada ağır Covid-19 pnömonisi ve karaciğer yetmezliğinin yanı sıra çoklu organ yetmezliğine gidiş hali de mevcuttu. Koronavirüs pozitif hastalarda organ nakli söz konusu ise normalde hastalık geçtikten sonra enfeksiyonun vücuttan tam temizlenmesi için 1 ay bekleme süresi gerekiyor. Ama bu hastanın saatler içinde kaybedilmesi söz konusu olduğu için risk aile ile paylaşılarak nakil kararı alındı.”

“Bebek, 2 gün yoğun bakımda entübe ve solunum makinesine bağlı olarak izlendi”

Anne Esra Sevgiloğlu’nun amcası İsa Ayık’tan (53) acil olarak karaciğer transplantasyonu yapıldığını belirterek sözlerine devam eden Kılıç, “Karaciğer nakli olan hastalara organ reddini önlemek için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar vermek zorundayız. Hastamıza verdiğimiz bu ilaçlar aktif enfeksiyonu daha kötü hale getirebilirdi. Neyse ki hastamızda korktuğumuz olmadı ve akciğer enfeksiyonu hızla düzeldi. Karaciğer yetmezliği de ortadan kalkınca bebek, 2 gün yoğun bakımda entübe ve solunum makinesine bağlı olarak izlendi, sonrasında ekstübe oldu ve 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra bir hafta da serviste izlendi. Hastamız 15. günde taburcu oldu. Şu an akciğerleri ve karaciğer testleri tamamen normal sınırlarda.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıç, geçtiğimiz 14 Mart’ta Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekibin başarıyla gerçekleştirdiği nakil sonrasında bebeğin sağlığının iyi olduğunu, rutin kontrollere gelip gittiğini kaydetti.

“Oğlumuz hayata uçtu”

Anne Sevgiloğlu da ilk kez nakil sonrasında rahat bir nefes alabildiklerini, oğlunun hastalığına uzun süre tanı koyulamadığını, karaciğer yetmezliği geliştikten sonra oğlunun iki kez koronavirüse yakalandığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Çok zor, çok sıkıntılı günlerdi. Korona olmasına karşın acil karaciğer nakli kararı alındığında kar yağışı da uçuşa, yolculuğa engel oluyordu. Mahir, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile İzmir’e Kent Hastanesi’ne sevk edildi. Oğlumuz hayata uçtu. Mahir’den umutluyduk. Mahir’den hiç vazgeçmedik, onun da bizden vazgeçmeyeceğine inandık. Umuda sarıldık. Şimdi sağlıkla kucağımızda, bize gülücükler veriyor. Oğluma hayat veren amcama ve emeği geçen tüm hekimlere, hemşirelere çok teşekkür ediyoruz.”

“Ben de bir babayım, hiç düşünmeden donör oldum”

Yeğeninin bebeğine hayat veren 2 çocuk babası emekli işçi İsa Ayık ise, “Ben de bir babayım, hiç düşünmeden donör oldum. Nakil sonrasında da gayet iyiyim, sağlığım yerinde. Hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.