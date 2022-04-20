banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

İzmir'de, karaciğer yetmezliği olup 2 kez korona atlatan bebek hayata tutundu

5 buçuk aylıkken karaciğer yetmezliği yaşayan Mahir Mert bebek, 2 kez de koronavirüse yakalandı. Ambulans uçakla Ankara'dan İzmir'e sevk edilen bebek, yapılan nakille hayata tutundu.

Sağlık 20.04.2022, 11:30
İzmir'de, karaciğer yetmezliği olup 2 kez korona atlatan bebek hayata tutundu

Ankara’da ikamet eden Erhak (32) ve Esra (32) Sevgioğlu çifti, ilk çocukları Mehmet Yiğit’i 21 ay önce kucaklarına aldı.

Sevgioğlu çifti, 6 Eylül 2021 tarihinde doğan Mahir Mert ile ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Sarılık sonrasında daha 5 buçuk aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı konulan Mahir Mert, geçen süreçte 2 kez de koronavirüse yakalandı.

İHA’nın haberine göre; Mahir Mert bebek, 7 aylıkken ambulans uçakla Ankara’dan İzmir’e sevk edildi.

“Bebek son bir ayda iki kez koronavirüs geçirmiş”

Mahir Merti’i karaciğer nakline götüren süreç ve sonraki gelişmeler hakkında bilgiler veren Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Mert, Gazi Üniversitesi’nde karaciğer yetmezliği nedeniyle takip edilirken koronavirüse yakalanmış bir hasta. Bebek, koronavirüs nedeniyle iyice kötüleşmiş ve karaciğer yetmezliği ilerleyerek acil karaciğer nakli gereksinimi ortaya çıkmış. Bunun üzerine bebek, ambulans uçak ile gece hastanemize solunum desteği ile birlikte sevk edildi.

İzmir'de, karaciğer yetmezliği olup 2 kez korona atlatan bebek hayata tutundu

Bebek son bir ayda iki kez koronavirüs geçirmiş ve nakilden 5 gün önce yapılan en son testi negatif çıkmış. 7 gün önce bakılan testi ise pozitif çıkıyor. Ancak hastada ağır Covid-19 pnömonisi ve karaciğer yetmezliğinin yanı sıra çoklu organ yetmezliğine gidiş hali de mevcuttu. Koronavirüs pozitif hastalarda organ nakli söz konusu ise normalde hastalık geçtikten sonra enfeksiyonun vücuttan tam temizlenmesi için 1 ay bekleme süresi gerekiyor. Ama bu hastanın saatler içinde kaybedilmesi söz konusu olduğu için risk aile ile paylaşılarak nakil kararı alındı.”

İzmir'de, karaciğer yetmezliği olup 2 kez korona atlatan bebek hayata tutundu“Bebek, 2 gün yoğun bakımda entübe ve solunum makinesine bağlı olarak izlendi”

Anne Esra Sevgiloğlu’nun amcası İsa Ayık’tan (53) acil olarak karaciğer transplantasyonu yapıldığını belirterek sözlerine devam eden Kılıç, “Karaciğer nakli olan hastalara organ reddini önlemek için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar vermek zorundayız. Hastamıza verdiğimiz bu ilaçlar aktif enfeksiyonu daha kötü hale getirebilirdi. Neyse ki hastamızda korktuğumuz olmadı ve akciğer enfeksiyonu hızla düzeldi. Karaciğer yetmezliği de ortadan kalkınca bebek, 2 gün yoğun bakımda entübe ve solunum makinesine bağlı olarak izlendi, sonrasında ekstübe oldu ve 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra bir hafta da serviste izlendi. Hastamız 15. günde taburcu oldu. Şu an akciğerleri ve karaciğer testleri tamamen normal sınırlarda.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıç, geçtiğimiz 14 Mart’ta Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekibin başarıyla gerçekleştirdiği nakil sonrasında bebeğin sağlığının iyi olduğunu, rutin kontrollere gelip gittiğini kaydetti.

“Oğlumuz hayata uçtu”

Anne Sevgiloğlu da ilk kez nakil sonrasında rahat bir nefes alabildiklerini, oğlunun hastalığına uzun süre tanı koyulamadığını, karaciğer yetmezliği geliştikten sonra oğlunun iki kez koronavirüse yakalandığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Çok zor, çok sıkıntılı günlerdi. Korona olmasına karşın acil karaciğer nakli kararı alındığında kar yağışı da uçuşa, yolculuğa engel oluyordu. Mahir, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile İzmir’e Kent Hastanesi’ne sevk edildi. Oğlumuz hayata uçtu. Mahir’den umutluyduk. Mahir’den hiç vazgeçmedik, onun da bizden vazgeçmeyeceğine inandık. Umuda sarıldık. Şimdi sağlıkla kucağımızda, bize gülücükler veriyor. Oğluma hayat veren amcama ve emeği geçen tüm hekimlere, hemşirelere çok teşekkür ediyoruz.”

“Ben de bir babayım, hiç düşünmeden donör oldum”

Yeğeninin bebeğine hayat veren 2 çocuk babası emekli işçi İsa Ayık ise, “Ben de bir babayım, hiç düşünmeden donör oldum. Nakil sonrasında da gayet iyiyim, sağlığım yerinde. Hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

#İzmir
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
12°
açık