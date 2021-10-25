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İzlenme rekoru kıran "Squid Game" dizisi için anne babalara uyarı

Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde oynanan şiddet içerikli çocuk oyunlarının ergenler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Bursa Hayat Hastanesinde görevli Klinik Psikolog Nida Biçen, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Sağlık 25.10.2021, 13:29
İzlenme rekoru kıran "Squid Game" dizisi için anne babalara uyarı

Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde oynanan şiddet içerikli çocuk oyunlarının ergenler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Bursa Hayat Hastanesinde görevli Klinik Psikolog Nida Biçen, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde yaklaşık 142 milyon hane, çok büyük bir nakit ödül için çocuk oyunlarını ölümcül bir şekilde oynayan borca batmış kişilerin hikâyesini anlatan Squid Game dizisini izledi. Her geçen gün yenisi eklenen çevrimiçi oyunlar, videolar ve dizilerin doğru yaş grubuyla etkileşime girmediğinde psikolojik sorunlar doğurabileceği uyarısında bulunan Klinik Psikolog Nida Biçen, Squid Game adlı dizinin de çocukluk ve ergenlik dönemindeki fertleri toplumsal ve psikolojik açıdan bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabileceğini dile getirdi.

“Şiddete başvurma isteği doğurabilir”

Diziyle ilgili uyarılarda bulunan Biçen, “Dizide güçlü olanın hayatta kalması ve daha öne çıkan kişi olması, ergenlerin de akranları arasında güç ve popülerlik kazanabilmek için şiddete başvurmasıyla benzer nitelikte. Bu tarz diziler, çocuk ve ergenlerde, öne çıkmak için daha fazla şiddet göstermesi ve gücünü ortaya koyması gerektiği düşüncesini pekiştirebiliyor. Dizide son oyunlar bittiğinde hayatta kalan son kişi para kazanmayı hak ediyor. Şiddetin ödüllendirilmesi bu davranışın pekişmesine sebep oluyor. Özellikle çocuklarda bu davranışın ödüllendirilmesi, gerçek hayatında da bunun ödüllendirilecek bir davranış olduğu algısına sebebiyet verebilir. Sosyal hayatta veya eğitim hayatında rekabetçi çocuk ve ergenler, şiddete başvurarak ödüllendirilme isteğine kapılabilirler” diye konuştu.

Risk alma davranışının, kişinin sağlığını tehdit eden, hastalık veya ölümle sonuçlanma ihtimali olan davranışlar olarak ifade edildiğini belirten Biçen, “Squid Game adlı dizide birçok sahnede riskli davranış gösterilmiştir ve bu durum normal gösterilerek seyirciye yansıtılmıştır. Özellikle ergenlik döneminde yüksek oranlarda gözlemlenen risk alma davranışları, ergenin psikolojik sağlamlığı konusunda risk faktörü oluşturarak gelişme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir” dedi.

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