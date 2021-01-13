İyod tüketiminde denge şart

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, yetersiz iyod alımı yanında aşırı iyod tüketiminin de tiroit işleyişini bozabileceğini söyledi. Prof. Dr. Bahçeci, dengesiz iyod tüketiminin tiroidin az (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilmesi yanında, uzun süreli fazla miktarda iyod alımının da hashimoto tiroiditi gibi olaylara yol açabileceğini belirterek, "Günde 500 mikrogramdan fazla iyod alımından kaçınılmasını gerekmektedir” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahçeci, tiroit sağlığının korunmasında beslenmenin önemine de dikkat çekti. Tiroit hastalığının, hipotiroidi, hipertiroidi ya da guatr (tiroit bezinde büyüme) olarak günümüzde oldukça sık görüldüğünü belirten Bahçeci, “Yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız ilaçlar ya da maruz kaldığımız kimyasalların tiroit sağlığı üzerine etkileri gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Prof. Bahçeci, "Gerek tiroit hastaları gerekse de sağlıklı bireyler tiroit sağlığı için beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği sorusunu sıkça soruyorlar. İlaç tedavisi ya da tıbbi tedavi dışında hipotiroidinin belirtilerini nasıl düzeltebileceklerinin yanıtını merak ediyorlar. Besinler ya da takviye edicilerden ne kadar tüketebileceklerini öğrenmek istiyorlar" dedi.

Bahçeci, “Tiroit hastalıklarına etkisi açısından iyod, turpgiller ve soya tüketimi konusunda bilgi ve bilinçli olmak önemli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiroit hormon üretiminin yeterli olması için alınan iyodun yeterli miktarda kan dolaşımında bulunması gerekir. Yetersiz iyod alımı hipotiroidinin ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine yol açar. Genel olarak günlük alınması gereken iyod miktarı 150 mikrogram/gün civarındadır. Buna karşın gebeler ve emziren kadınların daha yüksek miktarda iyod almaları (200-250 mikrogram/gün) önerilir. Yaygın iyod kaynakları arasında; iyodlu tuzlar, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balık dahil), bazı ekmekler ve tahıllar sayılabilir. Deniz tuzunun adının aksine iyod içermediği akılda tutulmalıdır. Yaygın olarak bulunan iyod içeren tabletler reçete gerektirmezler ve bu tabletlerin her birinde, sıklıkla günlük önerilen iyodun birkaç kat fazlası miktarda iyod bulunur. Aşırı iyod alımı da tiroit işleyişinin bozulmasına yol açabilir, hatta tiroidin az çalışmasına (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilir. Yine uzun süreli fazla miktarda iyod alımı da Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün tiroidite yol açabildiğinden günde 500 mikrogramdan fazla iyod alımından kaçınılması gerekir. Turpgiller ve soya ürünleri guatr veya tiroit bezinde büyümeye yol açan guatrojenik dediğimiz maddelerdir. Turpgil sebzeler arasında brokoli, lahana, Brüksel lahanası, kıvırcık lahana, turp, karnabahar, karalahana ve Çin lahanası sayılabilir. Bu sebzeler tiroit hormon üretiminin çeşitli basamaklarını etkileyen glukozinolat’lardan ve diğer ürünlerden zengindir. Normal ölçülerde bu besinleri tüketmek yararlıdır; ancak aşırı uzun süreli kronik biçimde ölçüde tüketim hipotiroidiyi tetikleyebilir. Aşırı soya alımı da hipotiroidi riskini arttırabilir. Makul miktarlarda tüketilirse, yetişkinlerde turpgiller türü sebze veya soyadan kaçınmaya gerek yoktur."