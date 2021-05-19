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İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek korona virüse yenik düştü

Isparta’da bir süredir korona virüs tedavisi gören İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.

Sağlık 19.05.2021, 18:01
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek korona virüse yenik düştü

Isparta’da bir süredir korona virüs tedavisi gören İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.

İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek’in bir süre önce Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Daha sonra rahatsızlanan Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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