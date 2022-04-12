İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: HoLEP

HoLEP’in, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde, lazer teknolojisinin kullanıldığı en güncel cerrahi yöntem olduğunu Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “Büyük prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlem olan HoLEP, açık cerrahinin çok daha konforlu bir alternatifidir. Günümüzde prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir ve hem Avrupa hem de Amerika kılavuzlarında ilk önerilmesi gereken ameliyattır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzm. Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Opr. Dr. Kara, HoLEP’İN açılımının "Holmium Laser Enucleation of Prostate" yani prostatın lazer ile enükleasyonu olduğunu söyledi.

“Etkili bir tedavi yöntemi”

Prostat büyümesinde en etkili ve en modern çözümün HoLEP olduğunu belirten Opr. Dr. Kara, “Çok büyük prostatlarda daha önce açık yöntem tercih ediliyordu ve hem kanama miktarı hem de hastanede yatış süresi uzundu. Hastanın tam olarak iyileşmesi haftalar alıyordu. Açık cerrahinin çok daha iyi bir alternatifi olan HoLEP sayesinde hastalar yalnızca 1 gün hastanede kalıyorlar ve ertesi sabah sondaları çekilerek taburcu ediliyorlar. Yüksek enerjili lazer teknolojisi sayesinde kanama yok denecek kadar az oluyor. Ayrıca dokuları yakarak değil ayırarak prostatı çıkardığımız için ameliyat sonrasında uzun haftalar boyunca karşımıza çıkan idrarda yanma, HoLEP ameliyatı sonrasında görünmüyor. Kullanılan lazerin dokularda sadece 0.4 mm derinliğe kadar etki etmesi nedeniyle prostat kapsülünün dışından geçen sinirlere hasar vermiyor, bu nedenle de cinsel fonksiyonlar zarar görmeden korunuyor. Kanama riski çok az olduğu için ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmuyor. Bu nedenle zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda bile işlem yapılabiliyor” diye konuştu.

"Hastalığın tekrar etme ihtimali yok denecek kadar az"

Güvenle uygulanabilen HoLEP’in, etki ettiği doku derinliği çok az olduğundan prostat kapsülünün dışından geçen sinirlere hasar vermediğinin altını çizen Dr. Kara, “Genel veya spinal anesteziyle yapılan ameliyatta idrar kanalından kameralı özel cihazlarla girilir. Büyüyen prostat dokusu dikkatli bir şekilde lazer ile kapsülden ayırılarak idrar torbasının içine atılır. Burada prostat dokusu başka bir aletle (morselatör) parçalanıp vakumlanarak vücut dışına alınır ve sonda takılarak işleme son verilir. Çıkarılan prostat dokusu olası kanser varlığı araştırılması için patolojiye gönderilir. Prostatın büyüyen adenom dokusunun tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrar etme ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu nedenle sadece açık prostat ameliyatının değil, TUR-prostatektominin de alternatifi olan HoLEP her büyüklükteki prostata güvenle uygulanabiliyor” şeklinde konuştu.