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Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 575 ölüm

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 73 bin 604’e yükseldi.

Sağlık 30.12.2020, 19:52
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İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 575 ölüm

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 73 bin 604’e yükseldi.

Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 169 bin 45 test yapıldığı, 16 bin 202 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 19 bin 960 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 564 bin 395’e gerilediği duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 2 milyon 83 bin 689’a ulaştığı aktarıldı. Son 24 saat içinde ülkede 575 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybının ise 73 bin 604’e yükseldiği ifade edildi.

İtalya’da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 21 azalarak 2 bin 528’e düştüğü açıklandı.

470 bin doz Pfizer aşısı İtalya’ya ulaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen sembolik "27 Aralık Aşı (V-Day) Günü" çerçevesinde İtalya’da ilk Covid-19 aşılarının yapılmasının ardından 469 bin 950 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı gecikmeli olarak İtalya’ya ulaştı. Covid-19 aşıları, bugün 9 kargo uçağıyla Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa, Venedik ve Bari Havaalanlarında teslim edildi. Aşılar, yerel yönetimlerin belirlediği 294 noktaya dağıtılacak.

Covid-19 salgını nedeniyle kurulan Acil Durum Komisyonu’nun Başkanı Domenico Arcuri, ilk etapta teslim edilen 9 bin 750 doz aşının yaklaşık yüzde 86’sının kullanılarak 8 bin 361 kişinin aşılandığını açıkladı.
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