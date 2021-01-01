İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 462 ölüm

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 462 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 621’e yükseldi.

Avrupa’da korona virüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 157 bin 524 test yapıldığı, 22 bin 211 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 16 bin 877 kişinin iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 574 bin 767’ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 2 milyon 129 bin 376’ya ulaştığı aktarıldı. Son 24 saat içinde 462 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 74 bin 621’e yükseldiği ifade edildi. Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının da 2 azalarak 2 bin 553’e düştüğü açıklandı.

32 bin 969 kişi aşılandı

İtalya hükümeti, Covid-19 aşısı programı dahilinde 1 Ocak itibarıyla 32 bin 969 kişinin aşılandığını duyurdu. Aşıların 29 bin 41’nin sağlık çalışanlarına, bin 837’sinin ise huzurevi sakinlerine yapıldığı belirtildi. 50-59 yaş grubu, 9 bin 504 doz ile en çok aşı uygulanan yaş aralığı oldu. 90 yaşının üzerindeki 541 kişiye, 16-19 yaş grubunda ise 60 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldığı açıklandı.