İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 376 ölüm

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 376 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 100 bin 479’a yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 345 bin 336 korona virüs testi yapıldığı ve 19 bin 749 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 101 bin 93’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 376 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 479’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 999 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 478 bin 883’e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 56 kişi artarak 2 bin 756 oldu.