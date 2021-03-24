İtalya’da son 24 saatte 460 can kaybı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 460 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 106 bin 339’a ulaştı.

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 363 bin 767 korona virüs testi yapıldığı ve 21 bin 267 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 440 bin 862’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 460 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 106 bin 339’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 132 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 561 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi artarak 3 bin 588 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 8 milyon 346 bin 445 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 657 bin 587 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.