İtalya’da son 24 saatte 421 can kaybı
İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 421 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 111 bin 747’ye yükseldi.
İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 421 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 111 bin 747’ye yükseldi.
İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 bin 962 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 767 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 686 bin 707’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 421 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 747’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 733 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 555 bin 705 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi artarak 3 bin 743 yükseldi.İtalya’da bugüne kadar 11 milyon 252 bin 66 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 481 bin 428 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.