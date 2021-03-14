İtalya’da son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 315 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 223 bin 142’ye ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 273 bin 966 korona virüs testi yapıldığı ve 21 bin 315 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 223 bin 142’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 102 bin 145’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 9 bin 835 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 531 bin 266’ya yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 100 kişi artarak 3 bin 82’ye ulaştı.