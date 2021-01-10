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İtalya’da son 24 saatte 18 bin 627 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 627 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491’e yükseldi.

Sağlık 10.01.2021, 19:45
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İtalya’da son 24 saatte 18 bin 627 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 627 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491’e yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 139 bin 758 testte 18 bin 627 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 276 bin 491’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 361 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 755’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 174 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 579 bin 932’ye yükseldiğini ifade etti.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 22 kişi artarak yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 615’e yükseldi. Testlerdeki pozitiflik oranı ise bir gün öncesine göre yüzde 1,7 artarak 13,3’e çıktı.

3 bölgede okullar yüzde 50 kapasiteyle açılıyor

İtalya’da yarın Valle D’Aosta, Toskana ve Abruzzo bölgelerindeki lise dengi okullarda yüzde 50 kapasiteyle yüz yüze eğitime dönülüyor. Okulların uzaktan eğitime devam edeceği bölgelerde, başta Roma, Milano ve Torino şehirleri olmak üzere öğrenci birlikleri yarın çeşitli protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.

İtalya’da Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardunya, Veneto, Kalabriya ve Sicilya bölgelerinde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi 18 Ocak’a, Campania, Emilia-Romagna, Lombardiya e Umbria bölgelerinde ise 25 Ocak’a kadar ertelenmişti.
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