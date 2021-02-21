İtalya’da son 24 saatte 13 bin 452 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 246’ya yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 bin 986 Covid-19 testi yapıldığı ve 13 bin 452 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 809 bin 246’ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 232 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 718’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 946 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 388 bin 895’e yükseldiğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 31 kişi artarak, 2 bin 94’e yükseldi.